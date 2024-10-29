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北京恆泰豐2點重炮 轟巨人股東會合法性

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

北京恆泰豐公司對於BVI巨人公於10月22號於台北舉行巨人公司股東會質疑股東會的合法性表達看法；首先恆泰豐已經在孫李夫婦阻撓下無法續展營業，步入解散清算命運；其次巨人公司是否成立新公司，並與鼎泰豐公司簽署新的商標授權合同，與目前已進入解散清算程式的北京恆泰豐公司毫無關聯。

首先，北京恆泰豐已經進入瞭解散清算程式。因為恆泰豐公司進入解散清算程式，與鼎泰豐公司的商標授權合同，亦已提前終止；恆泰豐公司與鼎泰豐公司共同發表的關於北京恆泰豐公司停業以及鼎泰豐商標授權終止的公告；所以，在此情況之下，除了為清算的目的可以繼續存續之外，恆泰豐公司不得從事任何經營行為，更不會產生是否繼續營業的問題。

其次，巨人公司可以另外籌組公司但非利用已解散清算的恆泰豐公司，且應討論帳目問題；巨人公司可以另外籌組新公司、另外和鼎泰豐洽談新的合作關係，均與恆泰豐公司無關。

北京恆泰豐進一步表示，如果巨人實屬所稱召開過該次股東會，會議上必須對所有會議議案均逐一討論表決，即使未表決通過，也應在會議紀要上予以記錄，所以合理懷疑所謂的「股東會」根本未曾召開。

巨人 股東會 鼎泰豐

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