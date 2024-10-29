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台糖董座楊明州請辭獲准

聯合報／ 記者王慧瑛／台北報導

台糖董事長楊明州昨天請辭獲准，他表示，沒有人要他離開，單純是因為今年十月已年滿六十八歲，必須尊重制度，也讓新政府有更高的用人標準。他表示，最近仍會上班，協助到台糖開臨時董事會後決定繼任人選，會做好交接。

據了解，經濟部核准楊明州的辭呈後，也指派國營事業司副司長劉起孝暫時代理董事長一職。

楊明州二○二二年一月從高雄市秘書長一職屆齡退休，去年四月廿日出任台糖董事長。楊明州出身彰化溪湖農村，他說，祖父當年種甘蔗交給台糖，兒時家中有養豬，身為農家子弟，對台糖有一定情感與連結。擔任台糖董事長一年半，楊明州走遍全台，努力提升團隊士氣，盼擦亮台糖金字招牌。

台糖是兵家必爭之地，楊明州曾在高雄公務體系服務逾四十年，奠定不錯的口碑，深獲前市長陳菊、現任市長陳其邁信賴，去年入主台糖，外界認為陳其邁等人幫忙推了一把。

台糖 董事長 陳其邁

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