國內生醫族群近年來在海外逐步展現資金實力，包括保瑞藥業（6472）先後對美國藥廠進行的三次併購在內，台灣生技產業今年以來對外併購總額已經突破百億元大關，超過126億元。

保瑞藥業自今年第1季起，陸續展開對美國Upsher-Smith Laboratories藥廠、美國Emergent BioSolutions的無菌針劑廠及美國Pyros Pharmaceuticals等併購，三家公司併購總金額逾2.67億美元，加上歷年來的併購案，堪稱國內生技界的併購大王。

除了保瑞，台灣另一家製藥大廠美時（1795）為了布局東南亞市場，也分別對泰國及越南啟動兩項併購計畫，再加上奈米醫材、及原料藥廠台耀化學（4746）出手對美國公司的併購，總計國內生醫產業今年海外併購金額已達3.9億美元（約新台幣126億元）以上。美時為了布局東南亞，先是今年7月完成對全球學名藥大廠購梯瓦（Teva）製藥泰國子公司的收購， 接著在今年10月收購了一款在越南和柬埔寨廣泛使用的抗發炎產品Alpha Choay，兩次收購的價格都約5,000萬美元。

奈米醫材（6612）今年也宣布，以2,565萬美元收購美國同業Millennium公司95%已發行普通股股權，完成併購後，奈米醫材將取得Millennium100%股權。