百達22億入主星國企業

汽車零組件廠百達-KY（2236）昨（28）日宣布董事會通過其新加坡全資子公司Patec Pte. Ltd.收購新加坡證交所上市公司大道工業集團有限公司（Big Industrial Group Limited，簡稱BIG）約43%的股權。交易總額約星幣9,211萬元（約新台幣22.76億元），預計在12月底前完成收購。

百達公司表示，此舉有助於橫向擴增產品及提升集團至大型一線供應商水準，也是邁向海外併購的重要一步，未來將於本業相關領域中，以併購或策略聯盟方式，尋求下一個階段之成長。此次收購BIG，將透過策略性併購拓展市場版圖，加速百達在汽車零組件產業及相關高價值產品領域的布局。公司已與BIG的大股東達成協議，將先行收購約43%的股權，隨後針對其他股東展開全面收購邀約。

百達於25日公告將在28日暫停交易，並在28日發布公告宣布收購事宜。百達將在今（29）日起恢復交易。

百達表示，隨著全球汽車產業需求的增長，百達-KY的汽車零組件出貨量逐年提升，尤其受惠於主要客戶比亞迪的全電動車項目擴展，以及愛信（AISIN）訂單的增加，未來出貨量預計將大幅增長。

百達說明，這筆收購案籌備超過半年，預計在收購BIG後，整合雙方業務資源，以共同推動相輔相成的成長動能。百達表示，將在完成新加坡收購交易後，按照當地法規進行後續公告。