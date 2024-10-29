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保瑞擴版圖8.7億併美藥廠 取得 Pyros 旗下罕見疾病品牌用藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
保瑞全球大併購再下一城。圖為保瑞董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照片
保瑞全球大併購再下一城。圖為保瑞董事長盛保熙。圖／聯合報系資料照片

保瑞（6472）全球大併購再下一城。保瑞藥業昨（28）日宣布，董事會通過收購位於美國紐澤西州的罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.全數股權，藉以取得Pyros旗下之關鍵罕見疾病品牌用藥，金額為2,725萬美元（約新台幣8.7億元），預計本季完成交割程序。

這是保瑞藥業繼今年4月併購美國Upsher-Smith Laboratories藥廠、8月完成向美國公司Emergent BioSolutions收購無菌針劑廠之後，今年第三度對美國藥廠展開的收購案，總計保瑞藥業三次收購美國藥廠的總額已達到新台幣85.8億元。

概估保瑞藥業迄今的企業併購歷程，至少已有九家國內外製藥公司納入麾下，若再加計整併後交叉持股的泰福，就有十個整併案。這還不算僅買入產品或藥證的投資個案。

保瑞藥業指出，Pyros於2017年成立，是美國本土一家專注於開發罕見藥物的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，關鍵品牌用藥VIGAFYDE口服液及 VIGPODER口服型粉末溶液皆為嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）之一線用藥，適用於一個月以上，兩歲以下的嬰幼兒患者。其中，VIGAFYDE口服液於今年6月獲得美國FDA核准，是第一款即用型（Ready-to-use）vigabatrin液體配方，也是15年來首款獲得美國FDA核准用於治療嬰兒點頭式痙攣之505(b)2新藥，並取得孤兒藥認證資格。VIGAFYDE已於今年9月正式上市銷售。

保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，收購Pyros是保瑞集團強化全球銷售業務競爭優勢的重點策略，可有效擴展另一子公司Upsher-Smith針對罕見疾病致力推行的「Promise of Support」計劃，更呼應了保瑞年初併購Upsher-Smith後訂定的長期發展策略。

盛保熙指出，透過整合Pyros針對罕病藥物的創新研發能力，並運用Upsher-Smith在小兒神經專科經營多年的品牌認同與運營實績，保瑞集團將能持續增加品牌產品、擴大銷售通路、提升獲利效率，在處方用藥領域建立全球領先地位。旗下Upsher-Smith 團隊將偕同 Pyros 的商業產品及團隊，透過更為多元完整的資源網絡來服務更多需要協助的罕見疾病患者。

保瑞集團今年第2季完成Upsher-Smith併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥VIGADRONE（vigabatrin）口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路，成功打入美國品牌學名藥市場。VIGADRONE是Upsher-Smith產品組合中營收成長最快、獲利最好的產品，未來可奠定保瑞在小兒罕見疾病用藥市場的關鍵地位。


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