「聯聚方瑞」工地模範 攜手勞檢局舉辦塔吊爬升觀摩會

履被評為模範的聯聚建設工地，格外重視營造工程安全性，勞動部職業安全衛生署特別選在「聯聚方瑞大廈」工地，舉行今年度「塔吊爬升作業危害預防觀摩會」，活動由聯聚建設、安鼎營造、福揚工業共同舉辦，現場共有40家營造同業參與觀摩並進行實務討論，以行動展現對勞工安全的重視。

中區職安中心主任林聰偉表示，感謝聯聚建設提供「聯聚方瑞」工地讓大家進行實務觀摩，各大營造公司齊聚一堂的機會相當難得，並強調同業實務經驗交流的重要性，施工步驟應求穩健扎實，把每一步驟做確實。

中區職安中心副主任林志展也分享自身經歷，20年前即開始參與塔吊作業，為了確實檢核安全性，總親自察勘後才蓋章通行，宣導現場工程監督與墜落預防的必要。

聯聚建設總監陳瑞豐提到，塔吊作業有三個重要步驟安裝、爬升、拆除，今日在方瑞工地觀摩的作業以爬升程序為主，透過SOP標準化作業的呈現，和職安中心及中部同業營造先進一同進行研討，透過經驗的共享交流，共同把關工地職安，讓所有作業人員工作更安心。

福揚工業襄理張維棋也進一步分享，塔吊作業中、非業中、地震力等工況，皆需由專業技師評估相關數據，以確認塔吊的桁架伸臂長度、塔節型式、塔節高度、塔吊施工方式(內、外爬)等規劃，作業計畫也需與工務所進行完善的前置溝通，如同這次「聯聚方瑞」工地示範的作業方式，以確保程序的完備。

安鼎營造游董事長指出，聯聚建設對於工務安全的要求，總高於法規規範，對於工地安全性與流程管理的嚴謹紀律，也是業界有目共睹，這或許可歸功於聯聚工地融入6S現場管理法：整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、紀律(DISCIPLINE)和安全(SECUITY)，不僅把關工地環境與作業流程，也同時保障勞工的安全。

值得一提的是，聯聚建設也很注重土地人文，在「聯聚方瑞大廈」動工前，曾於基地舉辦城市稻田活動，與鄰近的惠文、惠來國小學童，一同回溯土地的記憶，在市中心體驗春耕秋收的土地饋贈。

因了解與珍惜土地的價值，聯聚對於每一棟建築作品的規劃與打造過程格外用心，從「聯聚信義大廈」開始，新建工程利用廢建材讓裸露地花園化、裝設太陽能設備 、LED節能減碳，讓聯聚成為第一家連續五年奪得環保特優工地首獎，後續新建工地也都延續此優良傳統。