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房市退燒 業界選地變保守

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市漸冷，業者挑選土地更轉趨保守。示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市漸冷，業者挑選土地更轉趨保守。示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市漸冷，業者挑選土地更轉趨保守，回顧今年五批地上權招標案，今年第一批次八宗招標土地開出亮眼成績，標脫六宗，標脫率為75％，為今年的高點，另外三批次標脫率未超過七成。

其中，國產署今年增訂指定產業公開招標設定地上權，選擇長照服務產業試行，公告四宗精華區國有土地標的，分別為新北市、花蓮縣，台中市、高雄市各一宗，合計四宗土地面積2.41公頃，土地使用分區均為住宅區。但在開標時，這四宗標地皆未能順利脫標。

至於能否從地上權案來看房市景氣？官員表示，需要持續觀察。此次標脫的兩宗土地，都具有區位優勢。例如台中南區住宅區土地，優勢在於周邊學校及公共建設多，生活機能優越。

國產署指出，招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。

國產署 地上權 房市

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