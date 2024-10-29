螺絲業爭取提高貨櫃載重
螺絲、手工具、鋼線鋼纜及貨櫃業昨（28）日參加交通部貨櫃載重爭議協調會，要求交通部比照國際標準，20呎貨櫃可以載運20公噸出口貨品，否則將增加產業負擔，降低國際競爭力，最後損及台灣經濟成長。
高公局9月通知業者，10月起螺絲出口貨櫃載重從20公噸變成18公噸。針對這項爭議，昨天召開南部說明會，邀請螺絲業、手工具、鋼線鋼纜以及貨櫃相關業者參加。與會螺絲貿易商針對政府對於20呎貨櫃是否能載重20公噸貨品，要求高公局出示正式公文「說清楚、講明白」。
螺絲大廠春雨（2012）總經理吳居諺說，長期來20呎貨櫃可以載運20公噸甚至更重的螺絲出口，如今政府設限只能載18公噸，國外買家收到貨後跳腳，認為影響權益，對螺絲國際貿易不利，會增加更多成本。
螺絲業者指出，目前發生中東及中南美洲國家的客戶明年長約，因出貨是否能維持一櫃20公噸或只能18公噸，讓業者無所適從，萬一違約，後果不堪設想，盼公路局儘速回覆。
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