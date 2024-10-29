麗寶集團看好區域發展 規劃蓋住宅

麗寶集團積極參與地上權競標，除此次拿下台中標案外，今年也以旗下鵬程建設及麗寶建設等競標，拿下新北市三峽區、桃園市桃園區及高雄市前金區等標案。

麗寶集團昨（28）日表示，此次標的台中市東區練武段標案位置臨近台中火車站、日曜天地、lalaport等商圈，周邊機能相當成熟，加上近三年集團旗下子公司已陸續在周遭標得四塊土地，因此相當看好此區的發展。

另外，位於台中南區正義段的標案，距離五權車站及台中火車站皆在5分鐘左右的車程，還有學區中興大學在附近，目前這兩塊土地標案，未來都有可能規劃興建住宅。

觀察今年國產署釋出標案，每次都能見到麗寶集團參與投標。麗寶集團指出，近年土地稀少導致價格持續飆升，且精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好地段，另方面，房價高漲下，地上權案相對所有權住宅，價格會更具親民與競爭力，因此集團積極投入地上權開發。

不過，今年第3季起因為限貸、央行祭出信用管制等，房市買氣降溫，讓此次的地上權標案格外顯得冷清。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，國有地上權若是位置不錯，其實仍有一定吸引力，過去像台北市空軍官兵活動中心地上權案，就曾以82.01億元，溢價率223%標出，但如今房市吹冷風，像桃園市龜山區、台南市東區地段都不錯，市場仍顯謹慎，冷暖不言可喻。

至於麗寶集團積極參與地上權，陳炳辰認為，麗寶相關經驗老道，出手不意外，此次在台中市東區案的容積率可達600%，南區案則有價碼優勢，兩地現況周邊開發不錯，都有商場、交通機能，目前新案均來到單坪5字頭，雖此開發屬地上權，價碼不易拉抬太高，但看好未來發展前景，包括投資、低價自用等方式，都能吸引市場目光。