快訊

康芮將達中颱上限「嚴重威脅」 吳德榮：登陸機率高 嚴防暴風致災雨

麗寶集團看好區域發展 規劃蓋住宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

麗寶集團積極參與地上權競標，除此次拿下台中標案外，今年也以旗下鵬程建設及麗寶建設等競標，拿下新北市三峽區、桃園市桃園區及高雄市前金區等標案。

麗寶集團昨（28）日表示，此次標的台中市東區練武段標案位置臨近台中火車站、日曜天地、lalaport等商圈，周邊機能相當成熟，加上近三年集團旗下子公司已陸續在周遭標得四塊土地，因此相當看好此區的發展。

另外，位於台中南區正義段的標案，距離五權車站及台中火車站皆在5分鐘左右的車程，還有學區中興大學在附近，目前這兩塊土地標案，未來都有可能規劃興建住宅。

觀察今年國產署釋出標案，每次都能見到麗寶集團參與投標。麗寶集團指出，近年土地稀少導致價格持續飆升，且精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好地段，另方面，房價高漲下，地上權案相對所有權住宅，價格會更具親民與競爭力，因此集團積極投入地上權開發。

不過，今年第3季起因為限貸、央行祭出信用管制等，房市買氣降溫，讓此次的地上權標案格外顯得冷清。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，國有地上權若是位置不錯，其實仍有一定吸引力，過去像台北市空軍官兵活動中心地上權案，就曾以82.01億元，溢價率223%標出，但如今房市吹冷風，像桃園市龜山區、台南市東區地段都不錯，市場仍顯謹慎，冷暖不言可喻。

至於麗寶集團積極參與地上權，陳炳辰認為，麗寶相關經驗老道，出手不意外，此次在台中市東區案的容積率可達600%，南區案則有價碼優勢，兩地現況周邊開發不錯，都有商場、交通機能，目前新案均來到單坪5字頭，雖此開發屬地上權，價碼不易拉抬太高，但看好未來發展前景，包括投資、低價自用等方式，都能吸引市場目光。

國產署 地上權 房市

延伸閱讀

邀「橘色惡魔」經費有出入？議員怒700萬標案被3段話打發 高市教育回應了

野村：受惠於AI需求、先進ABF載板更重要 看好三台廠

交通整合計畫追加9500萬 威京旗下中工遭批…議員轟：把雙北當提款機？

最準經濟學家預測出爐！看好川普回鍋 揭3劇本影響市場走向

相關新聞

台糖董座楊明州請辭獲准

台糖董事長楊明州昨天請辭獲准，他表示，沒有人要他離開，單純是因為今年十月已年滿六十八歲，必須尊重制度，也讓新政府有更高的...

世界健身收購美國WGI

台灣健身龍頭、經營World Gym的世界健身-KY昨宣布，以九百萬美元（約台幣二點八九億元）收購美國World Gym...

保瑞擴版圖8.7億併美藥廠 取得 Pyros 旗下罕見疾病品牌用藥

保瑞全球大併購再下一城。保瑞藥業昨（28）日宣布，董事會通過收購位於美國紐澤西州的罕見疾病藥品開發公司Pyros Pha...

生醫加碼海外逾百億

國內生醫族群近年來在海外逐步展現資金實力，包括保瑞藥業先後對美國藥廠進行的三次併購在內，台灣生技產業今年以來對外併購總額...

世界健身買下美國母公司 享有271個國際據點加盟權利金收入

健身通路龍頭變身台灣公司。「世界健身World Gym」昨（28）日宣布，已完成以900萬美元（約新台幣2.88億元）收...

百達22億入主星國企業

汽車零組件廠百達-KY昨（28）日宣布董事會通過其新加坡全資子公司Patec Pte. Ltd.收購新加坡證交所上市公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。