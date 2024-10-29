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統一超強攻「拿了就走」商機 打造最快30秒購物體驗

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
統一超。聯合報系資料照
統一超。聯合報系資料照

為解決零售缺工議題，統一超（2912）積極發展新型態購物模式，探索未來超商可能，統一超昨（28）日宣布，台灣7-ELEVEN無人商店「X-STORE 8」攜手工業技術研究院深度合作，導入光學雷達（LiDAR）影像辨識技術，打造最快30秒就能體驗零售購物樂趣。

7-ELEVEN表示，引進光學雷達影像辨識技術替代紅外線商品辨識，可將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項，擴大至全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳。消費者透過智慧手機開啟OPEN POINT App，掃描QR Code即可入店，達到拿了就走的智能購物體驗。

統一超無人店小檔案
統一超無人店小檔案

為進一步探索未來超商可能，「X-STORE 8」進駐基隆台灣海洋大學內，直接面向數位原生族群Z世代消費者，讓消費者輕鬆體驗最新的未來AI零售。

7-ELEVEN指出，2018年啟動X-STORE至今，全台已有八家無人商店，以每年展店一家為目標。目前已開發出多項可技術複製性的軟硬體，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」 。

7-ELEVEN指出，「X-STORE 8」為第二家實現「拿了就走」購物體驗的門市，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1,600項，規模較X-STORE 7多出五倍，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，例如引進不同口味但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

工研院表示，在工研院辦公宿舍區的場域經過一年驗證，已有近10萬人次使用，此次於校園場域推展，除在軟、硬體技術突破，也透過將「智慧貨架」模組化，未來將更容易維護與彈性調整。

7-ELEVEN表示，觀察校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區都有不錯的效益，平均日來客數近千人，X-STORE 8與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。

AI 工研院 智慧手機

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