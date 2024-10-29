地上權標案僅兩筆標脫 麗寶集團拿下台中土地

地上權標案大吹冷風，財政部國有財產署昨（28）日開標今年第五批國有地上權，八宗僅二宗標脫，標脫率僅25％，溢價率分別只1.2%、0.1%，合計標脫金額僅6.1億元。兩宗土地得標人都是麗寶集團，包含福容開發、麗盛建設都標下台中土地。

國產署昨天開標今年最後一批地上權招標案，北中南釋出的八宗土地中，僅台中市兩宗標脫，分別為鄰近台中火車站干城商業區的土地與南區住宅區土地，由麗寶集團旗下福容開發以及麗盛建設，分別以5.5億、0.6億元標下，溢價率分別為0.1％、1.2％。

今年五批地上權招標案與結果

此次標案成績不盡理想。國產署表示，此批標案分布為台中市三宗，台南市二宗，高雄市、桃園市、宜蘭縣各一宗，合計面積4.27公頃，權利金底價27億8,496萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，不隨申報地價調整之年息率為2.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

這次標脫的兩標地皆位於台中市，東區干城商業區土地面積逾4,000平方公尺，使用分區為第七種商業區，由於土地三面臨路，北側臨10米自由一街、東側臨25米復興路五段、南側臨15米公園東路，皆是台中市熱鬧地段，距離台中火車站不到600公尺，福容開發以5.56億元得標，溢價率0.13％。台中市南區住宅區案，麗盛建設以6,276萬元得標，溢價率1.2％

其餘六筆標的乏人問津。國產署指出，其餘土地都是優良標的，如桃園市龜山區乙種工業區土地鄰近華亞科技園區，位於林口工四工業區內，距離中山高速公路林口交流道約2公里，交通便利；台中市干城商業區土地，鄰近台中火車站商圈為發展成熟地區，區位良好；高雄市仁武區社區商業區土地，周邊公共設施完善。



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