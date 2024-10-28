經營心經／成功創業 學習再學習

有些臉書友人會以私訊留言的方式與我互動，提出社群平台的營銷問題，也有進一步透過LINE詢問我的看法。多數時候我會給予適當回覆，但有時對方問的問題也會令人不知該如何回應，在此以一個實況聊聊創業者的起心動念，以及能否克服身邊微小困難，在心智上得到成長、體悟，對其事業其實有著決定性的影響。

「我的手機容量不夠，現在TikTok上已經不能再發影片了怎麼辦？」「去手機行問問，他們會給你答案」「去過啦，他們說沒有辦法處理耶，請問老師你都如何處理？」「他們怎麼會沒辦法？你可以抓出手機資料另存筆電或桌機，或多刪掉些手機內不要的影片。如仍不行，就換容量更大的手機或在手機內加裝記憶卡」「我刪過手機了，但不會抓出資料放在筆電裡，換手機？手機行也這麼說，但我目前沒有預算耶 」「…」。

「我看老師您TikTok增粉速度很快，您方便教教我嗎？ 」「用Line不容易說明細則，而且你的手機有何功能我也不清楚，何況你剛不是說容量不夠？」「沒關係，我只是要先知道方法就可。」「嗯，剛不是說了嗎，用Line不好說嗎？」「那怎麼辦？」「約個時間，見面交流後或許可以對你有點幫助？但我要酌收顧問費喔。」「要收費？，那就先不用了，謝謝。」「…」。

戰國時期楚愛國詩人屈原在其著《離騷》中云，「路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」

創業是條漫長無邊的路程，品牌獲利的目標更是不可能輕取。創業者種種管理的內涵必須與時俱進、不斷學習，透過持之以恆的態度自我要求，若是三天打魚二天曬網，不斷找理由（比如很忙，很累，沒時間，沒人手，睡過頭，忘記了…），「永續經營」必只是春秋大夢般的天方夜譚。

曾有位連鎖品牌的加盟主在接到總部邀約出席培訓課程時，回應無法參加的理由是店內離峰時間無人照看，但幾天後同一時段，總部物流配送至該店時卻發現鐵門拉下，上貼一張外出打籃球的字樣。該店後來因經營不善而退出總部經管圈。

再來看成功案例，一個不到30歲的年輕人與友人合夥經營蔬食早午餐，囿限於資金、人力及經驗不足，初期僅以極簡的模式開出二家店。

然而在其團隊五年的戮力耕耘下，善用了筆耕部落格、臉書﹑TikTok﹑Instagram與短影音模式串接並進，且積極地加入各業界社團、讀書會後，人脈開始匯集，經營氣勢扶搖而上，現加盟分店已插旗全省約28家。

班尼斯特在《第一個四分鐘》寫道：「一種由恐懼和驕傲混合的情感，不斷刺激著我，我提速飛奔…整個世界彷彿靜止了，或者就像不存在一樣。」

蘇聯極負盛名的文學創始人暨政治活動家馬克西姆．高爾基亦道：「人的天才只是火花，要想使它成為熊熊火焰，那就只有學習，再學習。」是故，創業者的起心動念與品牌營銷成敗必有著絕對的因果關係，當慎思慎行。