商業興觀點／智慧農業拓展海外市場

越南農漁產品出口在當地經濟中扮演至關重要的角色。根據越南農業部（MARD）的數據，2024年第一季度，該國農漁產品出口金額達到了131.2億美元。為滿足日韓、歐美等市場對高規格產品的需求，越南農業部發布了「2030～2050年農業和農村發展的科技和創意創新策略」行動計畫。

該計畫旨在推動農業轉型智慧化，鼓勵國營電信及IT科技企業利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、大數據和區塊鏈等技術，推動越南農業智慧化發展。隨著政策的推動，業者也看好當地市場，並以「農業現代化與永續農業」兩大類為主轉型智慧化。

由於越南擁有廣大的農田，無人機應用前景非常廣闊。無人機可以取代人工進行精準的農藥噴灑，並能收集農地數據來優化農場管理，如：自動監測作物病蟲害和優化施肥流程。精準農業依賴於IoT平台和各類感測器來收集和分析環境數據，並針對不同作物提供全方位的解決方案。

IoT技術的引入能提高生產效率，同時減少對環境的負面影響，保護生態系統。越南對永續農業解決方案的需求主要集中在滿足國際ESG標準，以便出口到要求ESG證書的市場。

此外，為了達到歐美和日韓等國對於農產品的GAP或有機要求，當地蔬果園需要確保土壤乾淨、安全，並使用符合有機標準的種植原料和肥料。

越南主要養殖泰國蝦、巴沙魚等，這些產品在國際市場上具有很高的需求。然而，當地許多養殖場仍依賴傳統的人工測量方法，無法進行精準的水質管理；水質監測系統面臨設備因汙染，導致測量不準確等問題；鹹水和半鹹水環境，增加了維護難度和成本。惟透過精準的水質監測和自動化管理系統能幫助養殖場提高效率，減少資源浪費和環境汙染。

因此，隨著國際市場對高質量水產品的需求增加與高經濟回報率，養殖場願意投入成本，以提高養殖效率，滿足出口需求。

由於越南農地分布與台灣類似，且我國業者在IoT、AI和大數據分析方面具備技術優勢，且硬體設備具有高品質和穩定性，可以提供針對越南農業需求的客製化解決方案，並配合當地智慧農業系統商，提供完善的技術支持和維修服務。

此外，考慮到當地農民和養殖場對IoT技術的了解仍有限，台灣業者可通過合作夥伴、農業合作社和政府單位推廣智慧農業技術，並在當地建立「驗證場域」（POC）示範點，展示技術的應用效果，讓當地農民了解新技術的益處，促進技術的廣泛應用。