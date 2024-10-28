發現薇趨勢／快與慢之間 找到平衡

近期短影音熱潮正改變我們的生活習慣，無論是在抖音、Instagram Reels，還是 YouTube Shorts ，短小精悍的內容逐漸成為消磨碎片時間的主要方式之一。

隨著短影音風行，觀眾對於數位內容的耐心也愈來短少，這對內容的生態確實產生了影響，一方面它迎合了現代人追求高效率的生活方式，另一方面也在各界引發了傳遞內容深淺度的擔憂。這種趨勢延續了「快轉文化」帶來的影響，養成觀眾在幾秒內決定是否對內容感興趣的習慣，一無吸引力就迅速跳過，促使創作者更重視瞬時的吸睛力而忽略深長的回味。

與此同時，這種模式讓一些傳統影視作品顯得冗長。雖然Netflix等平台引入了快轉功能，但仍面臨短影音平台的挑戰，觀眾對碎片化娛樂的依賴愈來愈強。

這讓人不禁思考：是觀眾需求讓內容簡化，還是簡化的內容改變了觀眾的偏好？

在這樣的背景下，百度近期推出了互動式AI AGENT短劇功能，這十分值得關注。此技術透過互動性和AI生成內容，讓觀眾參與情節發展，提升觀看的趣味，也增強了內容的個性化。

然而，這樣的創新聚焦於數位內容的互動性，對於內容質量的提升無直接關聯。雖然互動式短劇提高了參與感，但如果故事缺乏深度，仍難以避免淪為「速食文化」。此外，百度的AI AGENT互動目前僅限於觀眾與虛構的短劇角色對話，缺乏與其他觀眾的互動。

相比之下，Bilibili的彈幕功能更具社交性，觀眾可以在觀看時與他人分享觀點，形成「共睹共鳴」的氛圍。這種優勢讓百度的互動模式顯得單調，少了社交互動的趣味。

這不僅涉及大眾的觀看體驗，也影響到平台之間的競爭力。觀眾在Bilibili上可以感受到即時反饋和多元觀點的交流，而百度的互動短劇則更像是一種單向的娛樂形式。這或許也能看出不同平台在內容策略上的側重點：一個專注於沉浸式的單人體驗，另一個則注重打造社交連結。

這些現象讓人思考：在這個加速的時代，數位內容的質量是否應該重新審視？創作者是否應該在追求「短、平、快」的同時，更關注內容的深度與價值？

或許，隨著AI技術的不斷進步，會有更多像百度AI AGENT這樣的創新形式，引人思考短影音潮流下的未來。但不論如何，經得起時間考驗的內容，仍然需要在快與慢之間找到平衡。

對於忙碌的現代人來說，一味追求快捷的速食文化已內化成習慣。除了快轉，有線電視和廣播早在多年前就悄然加速，以獲得更多廣告時間。追求速度的概念也滲透進服飾、媒體甚至教育等領域。

過去，武術大師在基本功扎實後才習得絕技，現代人則要求懶人包，容易被「三分鐘成大師」的簡易攻略吸引。我相信，基本功扎實才能談創意，成功沒有捷徑，品質不應該成為速度的犧牲品。

而內容品質與快轉文化到底是雞生蛋還是蛋生雞？許多影視作品充斥著無聊的鋪陳，甚至略過幾集後劇情仍能銜接。慢工出細活不僅是時間層面的問題，更是體現創作者的用心。

面對快轉文化的批評，創作者該自問：作品真的環環相扣，經得起慢速檢視的考驗？故百度推出的AI AGENT作為數位內容互動創新，還是值得鼓勵的。