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2024台中戶外大型啤酒派對富宇「拾光」 11月9日火熱登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2024台中戶外大型啤酒派對富宇「拾光」將於11月9日火熱登場。富宇建設提供
2024台中戶外大型啤酒派對富宇「拾光」將於11月9日火熱登場。富宇建設提供

台中人真的很會！在爵士音樂節、搖滾台中之後，2024台中音浪將由「富宇拾光啤酒派對」接棒，11月9日下午3點30分至晚上10點在帝國製糖廠台中營業所戶外廣場火熱登場。

主辦的富宇建設表示，今年富宇拾光啤酒派對以「時光旅行」為主題，由音樂品牌「泊人ANKR」與「民生電氣」接力演出，引領民眾走入電子音樂與自然之境，還融合Chill-hop/Jazz/沙發音樂/氛圍音樂等元素，聯手打造超過6小時的音樂馬拉松，場內除了啤酒市集，還有時空廊道與3D浮空投影等精彩互動體驗。

富宇拾光啤酒派對圍繞「減式生活」概念，邀請民眾在湖畔微醺時刻，響應0負擔的永續行動：現場不提供任何拋棄式餐具，活動使用循環杯盤及叉匙，讓環境負擔降至最低、鬆弛感拉到最滿，享受派對的同時，還能用行動響應減法生活。

當天下午3點30分至5點30分間，穿著大面積圓點或亮片服飾入場，還可兌換價值200元的餐飲信物，活動現場所有攤位皆可兌換，數量有限送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐具 餐飲

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