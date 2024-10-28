考察屏東重大交通建設 交長：支持恆春建城150周年活動

立法院交通委員會28日考察屏東地區交通建設，交通部長陳世凱指出，關枋寮地區鐵公路之改善計畫，都是當地民眾密切相關且非常關心的交通建設，已請公路局及鐵道局積極推動，加速辦理各項作業，盡早提供更便捷之交通服務；另外，對於屏東觀光，交通部將持續與屏東縣府密切合作，期透過各項重大交通建設及觀光活動，促進屏南地區觀光旅遊。

陳世凱今日率鐵道局長楊正君、台鐵公司董事長杜微、公路局長陳文瑞、觀光署長周永暉、民航局長何淑萍、路政及道安司長黃運貴及航政司長韓振華等相關主管人員參加；屏東縣政府則由秘書長楊慶哲率縣府團隊參加。今日考察議題包含「枋寮外環道案」、「枋寮車站大平台規劃案」、「屏南快速道路案」、「恆春建城150周年活動」、「恆春機場活化」、「恆春觀光鐵道案」等6項重大交通建設議題。

交通部指出，上午考察行程前往枋寮地區視察，公路局說明「枋寮外環道」案目前正辦理工程設計及用地取得作業，工程完工後將可紓解台1線與台17線交會處之水底寮路段壅塞瓶頸問題，並改善部分路段淹水問題。另針對地方期待的枋寮車站高架化案，鐵道局報告該車站高架化已納入「南迴鐵路線型改善暨瓶頸路段雙軌化」計畫中一併陳報行政院審議中。

陳世凱表示，有關枋寮地區鐵公路之改善計畫，都是當地民眾密切相關且非常關心的交通建設，已請公路局及鐵道局積極推動，加速辦理各項作業，盡早提供更便捷之交通服務。

下午考察行程前往恆春機場進行多項重大建設報告及討論，有關「屏南快速道路」案，公路局說明目前正辦理綜合規劃，明年中將同步啟動環評作業，以縮短作業時程，後續設計及用地取得亦規劃採併行作業方式，全力縮短期程加速推動。至於「恆春建城150周年」系列活動，觀光署表示將與屏東縣政府成立專案小組規劃，跨部會整合各項活動及改善軟硬體設備，大鵬灣管理處亦會邀集當地觀光圈業者共同參予行銷及推廣恆春建城150周年。

針對恆春機場活化，民航局說明目前機場仍有提供軍方與科研單位無人機使用，以及超輕型載具與飛行訓練機構等類型航空器活動，亦有辦理鐵馬驛站及各類活化措施，未來仍會維持機場功能，持續與縣府合作共同協助推動超輕型載具活動空域廊道劃設等事宜，並研議商務航空觀光空中導覽等多元活化措施。此外，鐵道局亦說明目前刻正辦理「屏南觀光鐵道可行性研究｣，後續將邀縣府共同討論盡早完成評估作業。陳世凱表示，交通部將持續與屏東縣府密切合作，期透過各項重大交通建設及觀光活動，促進屏南地區觀光旅遊。