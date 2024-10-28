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麗寶集團奪二宗台中地上權案 未來擬規劃興建住宅

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

地上權常客麗寶集團再度拿下新標案，今年第五批國有地上權28日開標，八宗僅二宗標脫，標脫率僅25％，兩宗得標人都是麗寶集團，包含福容開發、麗盛建設都標下台中土地。

麗寶集團表示，此次標的台中市東區練武段標案位置臨近台中火車站、日曜天地、lalaport等商圈，周邊機能相當成熟，加上近三年集團旗下子公司已陸續在周遭標得四塊土地，因此相當看好此區的發展。

另，位於台中南區正義段的標案，距離五權車站及台中火車站皆在五分鐘左右的車程，還有學區中興大學在附近，目前這兩塊土地標案，未來都有可能規劃興建住宅。

觀察今年國產署釋出標案，每次都能見到麗寶集團參與投標，除了此次拿下的台中標案外，今年也以旗下鵬程建設及麗寶建設等，拿下新北市三峽區、桃園市桃園區及高雄市前金區等標案。

麗寶集團指出，近年土地稀少導致價格持續飆升，且精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好的地段，另一方面，房價高漲下，地上權案相對所有權住宅，價格會更具親民與競爭力，因此集團積極投入地上權開發。

不過，今年第3季起因為限貸、央行祭出信用管制等，房市買氣降溫，讓此次的地上權標案格外顯得冷清。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，國有地上權若是位置不錯，其實仍有一定吸引力，過去像台北市空軍官兵活動中心地上權案就曾以82.01億元，溢價率223%標出，但如今房市吹冷風，像桃園市龜山區、台南市東區地段都不錯，市場仍顯謹慎，冷暖不言而喻。

至於麗寶集團積極參與地上權，陳炳辰認為，該建商相關經驗老道，出手倒不意外，此次在台中市東區案的容積率可達600%，南區案則有價碼優勢，兩地現況周邊開發不錯，都有商場、交通機能，目前新案均來到單坪5字頭，雖此開發屬地上權，價碼不易拉抬太高，但也可期待後續發展，包括投資、低價自用等方式吸引市場，都可能是建商進場的因素。

國有地 地上權 建商

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