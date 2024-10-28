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國產署Q4國有房地包租11/29開標 苗栗首納入

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部國產署今日公布第四季國有房地包租標的共5標32戶，11月29日辦理開標作業。圖／聯合報系資料照片
財政部國產署今日公布第四季國有房地包租標的共5標32戶，11月29日辦理開標作業。圖／聯合報系資料照片

國產署今日公布第4季國有房地包租標的共5標32戶，11月29日辦理開標作業。其中，台北市10戶、台中市9戶、高雄市5戶、嘉義市5戶，苗栗縣的3戶則是首次。

國產署主秘連尤菁表示，113年度第4季推出標的，六都中台北市10戶均位於中正區，近台北捷運站，適合一般家庭或單身族居住使用；台中市9戶，坐落南區、西屯區、北屯區、豐原區、后里區、東勢區，分別鄰近忠孝路觀光夜市、水湳市場及太原、豐原、后里火車站。高雄市5戶位於大社區、岡山區、楠梓區、小港區，皆鄰近國小、國中、公園。

另首度推出苗栗縣3戶，其中2戶位於竹南鎮鄰近竹南火車站，1戶位於頭份市步行可至購物中心；嘉義市5戶位於同一街廓內，鄰近大同國小、文化公園，就學便利，生活環境佳。相關標的共同特色都鄰近大眾運輸站、學校等交通便利。

年租金底價，台北市標的303.4萬元；台中市15.2萬元；苗栗縣約6.6萬元；高雄市10.49萬元；嘉義市為約25.9萬元。相關標的房型都在1-3房。

為活化閒置國有房地，國產署積極推動國有非公用房地標租與符合「租賃住宅市場發展及管理條例」規範的租賃住宅包租業，由其轉租與次承租人居住使用（國有房地包租）。自112年3月起辦理國有房地包租，截至113年9月，公告193戶，標脫148戶國有房地，標脫率達7成6。114年度將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，擴大租賃住宅市場供給。

國產署 岡山

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