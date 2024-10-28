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7-11無人商店再下一城 結帳流程最快30秒

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台灣7-ELEVEN進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街和引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。台灣7-ELEVEN提供／圖
台灣7-ELEVEN進駐海大學生餐廳商場，全新改裝商店街和引進多元美食櫃位、連鎖3C專賣店、影印店、電腦維修專門店等，提供海大師生多樣生活服務和餐飲選擇。台灣7-ELEVEN提供／圖

為解決零售缺工議題，統一超（2912）積極發展新型態購物模式，探索未來超商可能，28日宣布旗下台灣7-ELEVEN無人商店「X-STORE 8」攜手工業技術研究院深度合作，導入光學雷達（LiDAR）影像辨識技術，打造最快30秒就能體驗未來零售購物樂趣。

台灣7-ELEVEN表示，引進光學雷達影像辨識技術替代紅外線商品辨識，可將「拿了就走智慧商店技術」從過往限制在常溫、冷藏品項擴大至全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳。

台灣7-ELEVEN為進一步探索未來超商可能，「X-STORE 8」進駐位於基隆的國立臺灣海洋大學內，直接面向數位原生世代消費者，更進一步與工研院合作進階發展「拿了就走智慧商店技術」，讓一般消費者也能輕鬆體驗最新的未來AI零售。

台灣7-ELEVEN指出，自2018年啟動X-STORE至今全台已有七間未來超商，陸續開發出多項可技術複製性的軟硬體，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，共寫未來零售體驗新頁。

台灣7-ELEVEN「X-STORE 8」為第二間實現「拿了就走」購物體驗的門市，打造全新「AI智慧貨架」，商品數量逾1,600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多，最大突破是可運用門市既有設備，新增四門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，例如：引進不同口味但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

工研院表示，過去在工研院辦公宿舍區的場域，經過一年的驗證已有近10萬人次使用，此次於校園場域推展，除了在軟、硬體技術突破，也透過將「智慧貨架」模組化，未來將更容易維護與彈性調整，期望協助業者邁向快速布建。

台灣7-ELEVEN表示，觀察校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區都有不錯的效益展現，平均日來客數近千人，X-STORE 8與工研院、海洋大學進行三方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。

AI 工研院 超商

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