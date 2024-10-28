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上市螺絲廠盼政府關注 貨櫃載運限重將打擊出口競爭力

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導

螺絲、手工具、鋼線鋼纜及貨櫃業28日參加交通部貨櫃載重爭議協調會，要求交通部比照國際標準，20呎貨櫃可以載運20公噸出口貨品，否則將增加產業負擔，降低國際競爭力，最後損及台灣經濟成長。

針對國道貨櫃車配合動態地磅系統過磅爭議，召開南部說明會，邀請螺絲業、手工具、鋼線鋼纜及貨櫃相關業者參加。與會的螺絲貿易商針對政府對於20呎貨櫃是否能載重20公噸貨品，要求公路局能出示正式公文「說清楚、講明白」，讓執法單位有所依據，也讓貨櫃車司機敢載貨，否則危及螺絲業的接單問題，情況比想像中嚴重。

螺絲大廠春雨（2012）總經理吳居諺受訪時說，長期來20呎貨櫃都可以載運20公噸甚至更重的螺絲出口，如今政府設限只能載18公噸，國外買家收到貨後跳腳，認為影響權益，對螺絲國際貿易不利，會增加更多成本。

列席的螺絲業者指出，目前已發生來自中東及中南美洲國家的客戶明年長約，因出貨是否能維持以往的一櫃20公噸，或是只能18公噸，業者無所適從，萬一違約後果不堪設想，如今業者急得像熱鍋上螞蟻，盼公路局能盡速回覆。

交通部高速公路局官員表示，國道沿線有44處地磅，貨櫃過磅對國道安全有一定規範，透過國道動態及固定地磅來偵測車輛載重是否超重，窴務上超重車輛占比已下降，高公局將彙整業界意見提出檢討改進。

與會螺絲業指出，國外客戶反映「你們台灣瘋了嗎？為何其他國家沒有如此規定，只有台灣有？」目前整個歐洲都是20呎貨櫃可以載20公噸，公路局執行超載限重政策是否應考量國際標準，「做國貿生意35年，第一次遇到這種狀況」。

交通部公路局於9月通知業者，10月起螺絲出口貨櫃從20公噸變成18公噸，但是在中國大陸及東南亞都沒有這個問題，請政府體察民情，近年螺絲景氣很不好，此舉根本是雪上加霜，無法出貨。

另螺絲業者反應，一個月出貨3、40個貨櫃，如今每個月除了貨櫃漲價之外，如今若限制一只貨櫃只能載18公噸，未來只會加重生產成本。

交通部 國道

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