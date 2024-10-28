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財部國有房地包租首納苗栗 北市中正區標的吸睛

中央社／ 台北28日電
拚擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第4季釋出5標32戶，位於台北市中正區、台中市、高雄市、嘉義市，並首納苗栗縣標的，合計年租金底價逾新台幣361萬元，將於11月29日開標。圖／聯合報系資料照片
拚擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第4季釋出5標32戶，位於台北市中正區、台中市、高雄市、嘉義市，並首納苗栗縣標的，合計年租金底價逾新台幣361萬元，將於11月29日開標。圖／聯合報系資料照片

拚擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第4季釋出5標32戶，位於台北市中正區、台中市、高雄市、嘉義市，並首納苗栗縣標的，合計年租金底價逾新台幣361萬元，將於11月29日開標。

財政部國有財產署推動國有非公用房地包租新制，優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署主任秘書連尤菁今天在例行記者會表示，今年度第4季推出標的，一共5標32戶。其中，台北市10戶均位於中正區，坪數介於8坪至67坪，近台北捷運站，交通便捷，鄰近學區，區位良好，適合一般家庭或單身族居住使用。

中部方面，連尤菁指出，台中市9戶標的介於12坪至56坪，坐落南區、西屯區、北屯區、豐原區、后里區、東勢區，分別鄰近忠孝路觀光夜市、水湳市場及太原、豐原、后里火車站，交通便利。

同時，連尤菁談及，國產署首度推出苗栗縣標的，3戶介於20坪至26坪，其中2戶位於竹南鎮鄰近竹南火車站，1戶位於頭份市步行可至購物中心，生活機能完善。

連尤菁指出，高雄市5戶介於7坪至32坪，位於大社區、岡山區、楠梓區、小港區，皆鄰近國小、國中、公園，居住環境佳。嘉義市5戶位於同一街廓內，介於20坪至41坪，鄰近大同國小、文化公園，就學便利，生活環境佳。

連尤菁表示，這一批標的將於11月29日辦理開標作業，並提醒包租業者投標時應檢附有效期限內的標租房地所在地同業公會會員證書影本，以免形成無效標。

年租金底價方面，以台北市標的最高，達303.4萬元；台中市標的為15.2萬元；苗栗縣標的為近6.6萬元；高雄市標的為近10.5萬元；嘉義市標的為近25.9萬元。

國產署統計，自112年3月起辦理國有房地包租制度，截至113年9月，公告193戶，標脫148戶國有房地，標脫率達7成6。114年度將持續篩選適當標的辦理國有房地包租，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

國產署 財政部

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