國科會推智慧醫療產學聯盟 用AI加值打造全方位病患旅程

國科會推動「智慧醫療產學聯盟計畫」，串連醫界、學研界、產業界，打造台灣指標性臨床示範場域，推動智慧醫療解決方案實際應用，國科會28日展現成果，聯盟以病患旅程為核心提出創新醫療解決方案，透過學醫產跨域結盟，加速智慧醫療產品場域實證，推升智慧醫療服務品質。

今日會場上高雄長庚紀念醫院展示「HOPES（Hepatoma-Omics-Patient E-Journey System） 平台」，其技術獨步全球，運用AI技術整合肝癌病患的病歷、放射影像及多體學數據等，建立病患旅程模型優化患者精準治療的戰略方針，輔助醫師醫療決策；彰濱秀傳紀念醫院專注於打造國際智慧微創醫療場域，以泌尿科的病患旅程為出發點，運用AI輔助診斷手術前、中、後影像，顯著提升手術安全性與效率。

高雄長庚紀念醫院院長王植熙表示，「HOPES 平台」係與微軟、沐恩生醫、慧誠智醫、研華、奇唯、凌華科技、亞大基因科技等多家企業合作打造，可協助肝癌病患手術前、中、後之治療，有效達成遠距照護，不受空間、時間限制的目的，將有助於未來各式開發平台或技術服務，從醫院延伸應用至社區、機構、居家端，超前布局全齡全領域照護。而該院去年榮獲美國 2023 Newsweek World’s Best Hospital 台灣第三名，明確提升台灣智慧醫院形象，對高雄長庚新創產品落地及未來接軌國際鏈結具正向激勵。王院長期許透過這個計畫，讓高雄長庚紀念醫院成為未來下一座護國神山的登山口，為未來智慧醫療產業開創新的商機。

秀傳醫療體系中區總院長黃士維表示，其計畫運用AI輔助診斷泌尿科病患手術前、中、後影像，提升手術安全性與效率，透過與多家國內業者合作，包括醫揚科技、承鋆生醫、聿信醫療、醫乘智慧等，結合秀傳紀念醫院推動智慧醫療的經驗，已帶動智慧醫療海外輸出，加速國際落地。另外，秀傳紀念醫院於北中南擁有10家體系醫院，包括今年將於高雄路竹成立全台首創在科學園區內設址的高雄秀傳醫院，竭力打造台灣醫療生態圈。

國科會產學處處長許增如表示，智慧醫療產學聯盟計畫以數位遠距醫療趨勢，整合我國 ICT 量能，鼓勵醫療人員創新研發、提供病患解決方案，而今日高雄長庚紀念醫院與彰濱秀傳紀念醫院兩團隊，導入科技協助醫療人員精準診斷，並攜手業者及新創整合開發平台應用系統，不只降低手術風險、增進病患福祉，也帶動了產業創新發展的機會，國科會將持續與產學研醫共同努力，以貫徹落實賴總統「健康臺灣」政策願景及卓院長「創新驅動、普惠大眾」之施政目標。

國科會致力整合台灣豐富的學術研究與ICT產業能量，推動生醫創新發展，智慧醫療產學聯盟計畫串連醫界、學研界、產業界，打造台灣指標性臨床示範場域，推動智慧醫療解決方案實際應用，加速前瞻學研成果落地。