全家搶攻循環經濟 將黑金變綠金創造全新商模

全家（5903）搶攻循環商機，以「價值鏈減廢循環」、「創新永續良品」兩大策略，將咖啡渣、牛奶空瓶回收再利用，將黑金變綠金，打造實踐循環經濟的創新商模。全家總經理薛東都表示，永續循環最重要的課題，是把終端需求打開，擴大市場規模，把志業變事業。

全家28日宣布攜手供應鏈夥伴、永續資優生O'right歐萊德，運用Let's Café豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品。全家表示，根據調查，台灣每年ESG消費品商機高達近400億元，有超過六成顧客會被永續特色驅動而首購新品。

薛東都表示，淨零碳排政策目標下，循環經濟成新興商機，透過「價值鏈減廢」、「創新永續良品」兩大策略尋找轉廢為寶的新解方。由Let's Café咖啡產業鏈出發，在今年八月起全面展開全台店舖咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收作業，委由專業廠商循環再製為100% PCR再生塑料，每月回收量達100噸，相當於每年可減少 1,980 噸碳排放量。

薛東都進一步說明，目前是選擇離歐萊德工廠最近的，先以區域型發展為主，需要先擴大末端的需求，目前全家4200家店中有300家店參與，透過專案專車的方式先行配合，也希望藉由這次的拋磚，吸引其餘廠商，未來尋求更多的合作。

O'right歐萊德董事長暨創辦人暨董事長葛望平表示，這是零售產業首次成功實現自身產品的循環經濟。歐萊德與全家便利商店的合作，不僅將永續美妝的高規標準全面融入產品品質與生產運營，更推動了整個供應鏈的綠色轉型。