TAIWAN觀光品牌3.0國際宣傳影片出爐 CNN、BBC同步放送

交通部觀光署繼今年5月推出台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN – Waves of Wonder」(台灣魅力‧驚喜無限)後，28日於松菸誠品電影院首映發表全新台灣觀光品牌國際宣傳影片，以4大主題「SHARE (分享)、DISCOVER (探索)、ENGAGE (連結)、ENJOY (享受)」傳達台灣從自然景觀到多元文化的獨特魅力，影片將在CNN、BBC等各大國際媒體及社群平台播放，期盼吸引更多國際旅客來台觀光。

交通部觀光署副署長周廷彰表示，這次推出的宣傳影片不僅是台灣觀光新品牌的首支系列宣傳影片，更是台灣觀光國際宣傳的重要里程碑，本系列影片呼應疫後國際旅客更關注永續、友善環境、智慧科技及個人成長的旅遊體驗方式，以不同主題融合台灣獨特的觀光資源，納入台灣觀光亮點(如故宮南院、金馬澎離島)、全球百大綠色目的地永續故事(如台東月光‧海音樂會)，透過影像的魅力，喚起觀眾的情感共鳴及對旅行台灣的嚮往。觀光署將持續以創新的方式吸引全球旅客親臨台灣，並帶來更高品質的旅遊體驗。

觀光署指出，此次宣傳影片由國際導演 Andrew S.T. Gregg與台灣電通廣告創意團隊聯手打造，影片以高規格的攝影技術與創意敘事手法，集結台灣山海美景及各地多元的慶典文化，融合四季皆宜的旅遊行程。Andrew導演表示，拍攝本片時他以外國旅客的視角，來詮釋外國人認為台灣獨特的地方，隨著拍攝團隊上山下海體驗後，他感受到台灣蘊藏著許多令人驚奇的能量，並提到台灣原住民的歌聲讓他特別感動。

台灣電通廣告創意團隊創意長周麗君分享，影片定調4大主題以4個動詞(SHARE、DISCOVER、ENGAGE、ENJOY)呈現台灣觀光的多元特色，不論是文化藝術、自然風光或在地人情味，台灣的迷人之處就在於這些充滿令旅人們驚豔與感動的面貌。

觀光署說，全新台灣觀光品牌宣傳影片除了搶先將在歐美地區國際媒體首播外，亦將於國內外社群媒體及線上平台接力放送，持續透過影片行銷的魅力，展現台灣觀光的無窮魅力。