千坪地只蓋50間 豪宅御用設計師王勝正「半九十」落成亮相

知名豪宅設計師王勝正2020年推出首個自建案「半九十」，訴求後疫情時代低密度理想宅 ，歷經四年打造，24日舉辦落成公開亮相儀式，驚豔來賓。

「半九十」位於龍潭渴望園區，基地面積1262坪，只蓋3棟建築，一共50戶。

王勝正有「豪宅御用設計師」、「涵碧美學推手」美稱， 也是POSAMO十邑設計創辦人，他擅長飯店式住宅美學，也是台灣設計最多豪宅會館的設計師。

王勝正說，他是在八年前取得這塊位於高原之上的土地，土地上長滿了樹，如同一座森林，一幅動人圖畫。他對這塊地充滿想像，心中直想，「我要在這裡築高牆、設計美術館，在這裡畫畫」。

4年前，疫情改變人們生活，也讓王勝正決定動手「在畫中作畫」，用無邊無際的水景、無邊無際的空間，打造出和市場截然不同的建築。

外觀方面，立面以磚紅為元素，選擇豐富紋理的紅洞石為基底，開鑿一處6米入口以Sky Villa巍峨之城、Cliff Villa寬域之城、Penthouse獨樂之城、Garden Villa綻放之城，以對應文人雅士的不同型態生活。

細節則融入龍潭豐富的人文自然底蘊，其中獨立的迎賓亭，採用客家村落母親之花魯冰花為設計理念，打造群花盛開之美，公設區也有一幅王勝正魯冰花的畫作。無邊際泳池則倒映天光雲影，藍天綠谷，堪稱絕美。

半九十採「無接觸科技宅」，住戶可使用手勢召喚電梯，每戶獨立上下。此外，獨立進出的宴會廳可滿足住戶的社交需求，卻不影響社區的隱私與安全。

每戶入口處設有室內延伸出去的落塵「卸甲專區」，住戶回家時可簡單進行換洗，再進入室內。