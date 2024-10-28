雙北總價千萬元內房子那裡買？「這幾區」還能買3房

千萬預算入主雙北地區不是不可能！永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市、新北市近一年房屋總價千萬元以下交易量前五名的行政區及並公寓、大樓交易情形。台北市中山區精華地段套房千萬內可入主；淡水區則有機會千萬內買到3房大樓住宅。

台北市中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區，目前仍有總價千萬內的住宅交易紀錄。出乎意料的是地段精華的中山區千萬內大樓交易相當熱絡，平均總價800萬元內就能入主！永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區土地稀缺昂貴，該區小坪數電梯大樓較為普遍，平均坪數約為10坪左右，總價相對較低。

若以坪數大小觀察，千萬元以內的大樓和公寓，北投區則有相對較大的住宅坪數。陳金萍表示，北投區屋齡普遍落在30年至40年，房價也顯得相對親民。在總價千萬元內的預算下，可在該區找到比北市其他區域更為寬敞的公寓和大樓，多為坪數約20坪左右的2房至3房住宅，適合希望在北市內擁有更大居住空間的購屋族群。

新北市方面，總價千萬以內在淡水區還有機會買到3房的大樓住宅。陳金萍分析，淡水區每坪均價約在2字頭。若願意以時間換取空間，在總價千萬以內可以購得將近30坪的大樓，有望規劃成3房住宅；且大樓屋齡也相對年輕，平均不到20年，以雙北來看算是相當經濟實惠。

另外，千萬內的預算在汐止區也有望買到3房的公寓。陳金萍表示，汐止區與南港區、內湖區相連，進入北市相當快速，房價也比台北市中心親民。總價千萬內的公寓和大樓平均坪數分別落於28坪和21坪左右，大致屬於2房至3房的住宅。