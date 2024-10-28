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再添跨國合作代表作！勤業眾信助台達電赴日購置不動產

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信。業者提供
勤業眾信。業者提供

勤業眾信與Deloitte日本的不動產服務團隊近期完成一項重大的跨境不動產交易，協助企業台達電（2308）在日本東京購置土地與建物，交易總金額高達139.27億日圓（約台幣30.69億元）。

勤業眾信策略、風險與交易服務部策略服務（Value Creation Services, VCS）負責人陳柏諭表示，這次與台達電的合作，是Deloitte企業價值服務VCS實力的最佳體現，也象徵Deloitte跨國合作中又達成一項重要里程碑。

陳柏諭說明，VCS透過企業訪談與策略制定，幫助客戶識別和抓住市場機會，結合勤業眾信與會員所的資源，積極協助客戶在全球範圍內進行戰略布局，目標透過VCS服務協助企業在瞬息萬變的市場中脫穎而出，實踐價值成長的長期願景。

台達電日本社長華健豪則說，此次在日本東京的投資，象徵對日本市場長期承諾的體現，這不僅僅是一個辦公場所，它將成為在亞太地區的綠色科技示範中心。

華健豪強調，Deloitte團隊的專業支持和高效服務，協助順利完成了這一重要交易，期待未來持續與Deloitte繼續展開更深層次的合作，共同推動企業的永續發展。

台達電 日本 東京

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