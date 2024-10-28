能率亞洲攜手輔大 搶攻AI智慧醫療商機

興櫃公司能率亞洲（7777）為藉產學合作促進創新研發實踐，並因應當前產業發展趨勢回饋社會，與具研發能量的輔仁大學達成合作協議，雙方於10月25日簽訂合作備忘錄，將透過合作事項，共同協助青年提升創業能力，配合國家重點產業發展計劃實踐創新，合作領域包括但不限於醫療、新創、AI、機器人等，結合輔大AI人工智慧發展中心平台，協助新創公司成功發展。

聚焦精準醫療健康

輔仁大學近年以精準健康為發展核心，整合醫學院、高齡產業新創加速器、人工智慧發展中心與輔大醫院的資源，持續推動跨領域合作，產出高品質的研究成果，並積極扶植新創企業發展。輔大醫院於今年10月成立智慧醫療中心，致力於應用前沿智慧科技，提升醫療服務的品質與效率，展現了輔仁大學在智慧醫療領域的前瞻布局與長期投入的決心。

輔大高齡產業新創加速器推動AI醫療創新

輔仁大學高齡產業新創加速器致力於促進健康科技與長照領域的新創發展，目前輔導20家企業，提供場域驗證、募資、優化營運計畫等協助。由加速器輔導的神瑞人工智慧開發了「AI智能心肺篩檢平台DeepLung-CAC」，能在3分鐘內分析300張低劑量胸腔電腦斷層（LDCT）影像，迅速偵測肺結節並預測心臟冠狀動脈鈣化及骨質疏鬆風險。另一家新創企業神經元科技則運用AI技術搭配智慧頭戴裝置，5分鐘內能完成暈眩等腦神經疾病的風險篩檢與分類預測。

除了健康醫療與高齡產業，輔大體育系與輔大醫院運動醫學中心的緊密合作，積極推動運動科技產業創新，已成為該領域發展的重要推動力量。塭仔圳重劃區助力輔仁大學未來發展。此外，緊鄰輔仁大學的塭仔圳重劃區，總面積約400公頃，預計未來10年會迎來大量人口移入，經濟與社區發展潛力巨大，將為輔仁大學的長期發展注入強大動能。

能率亞洲資本成立於2015年，為國內少見同時具有臺日兩地豐沛資源及人脈的專業創投公司，結合日本高端技術及臺灣生產管理優勢，布局全球市場，並於2024年正式轉型為永續型創投，2024年10月15日股票登錄興櫃交易。投資領域涵蓋高科技、航太、新能源車、生技醫材、民生消費及傳統產業，指標案例包含星宇航空（2646）、復盛應用科技（6670）、上品綜合工業（4770）、汎銓科技（6830）、及亨泰光學（6747）等，除了資金挹注外，更大的價值是引介上下游業務夥伴、鏈結資源，促成被投資公司異業合作及海外拓展的機會，扶植被投資事業營運成長，近年更重點布局數位轉型、AI、機器人、半導體等領域。

能率亞洲資本目前評估多家日本與美國AI及機器人相關公司，除了投資評估外，並計劃引薦給台灣多家AI及機器人相關公司，以期開展更多營運及投資之合作機會。此次與輔仁大學之合作，主要著眼於雙方致力的領域如醫療大健康及 AI等互相契合，輔仁大學亦設有新創加速器，除募資需求外，能率亞洲資本亦可擔任校內創業團隊的業師，協助新創發展。此外，能率亞洲資本投資的醫療人工智慧物聯網(AIoT)服務商慧誠智醫，主要產品為智慧醫療解決方案之設計開發與系統整合服務，包含手術作業排程管理系統、智慧藥櫃及智慧醫院相關產品(生理量測站、智慧病房等)，也有機會與輔仁大學附設醫院及長照學程合作，導入智慧醫院、智慧長照設施等場域應用。