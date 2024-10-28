台積電一設廠...購屋天堂也不天堂了！這五縣市房貸負擔率大增

內政部公布了2024年第2季房貸負擔率，中信房屋觀察近一年各縣市的變化，新竹縣以6.82個百分點的增幅名列首位，負擔率從去年同期的39.96%攀升至46.78%，接下來是新竹市增加6.62個百分點；高雄市增加5.34個百分點；台中市增加5.3個百分點；嘉義縣則增加5.07個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，這五個縣市的平均房價在過去一年內出現了14.4%-27.7%不等的漲幅，在房價飆漲、薪資緩漲的環境下，房貸負擔率勢必會出現上升趨勢。

對於房貸負擔率增幅包攬前兩名的新竹縣市，莊思敏指出，受全球AI浪潮的影響，新竹縣市在竹科的強勢坐鎮下，經濟景氣蓬勃發展，市面上的熱錢相當充裕，導致投資不動產的氛圍日益濃厚，並帶動區域房價迅速攀升。目前竹科周遭新建案的開價普遍都在6-7字頭上下，甚至有個別建案上看9字頭，房價逐漸向雙北看齊。儘管科技新貴收入可觀，但面對飆漲的房價，他們仍需承擔相當的壓力，所以近年來也有不少科技族群選擇轉向苗栗等地買房置產。

至於非主要都會區但又名列前茅的嘉義縣，莊思敏指出，嘉義縣一直被譽為是購屋天堂，但自今年起，其房貸負擔率已正式突破30%的可合理負擔範圍。近兩年隨著台積電、嘉義科學園區、嘉義高鐵特區等利多題材的發酵，嘉義縣房市能見度迅速提升，房價漲幅明顯。不過，由於產業建設帶動居民收入的增長往往需要一段時間才能顯現，而目前嘉義縣的房價卻已出現超前反映的情況，這也就使得嘉義民眾的房貸負擔大幅加重。