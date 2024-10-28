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日圓貶值買氣陷觀望 豐興鋼筋型鋼開平盤

中央社／ 台北28日電

豐興今天公布最新牌價，鋼筋與廢鋼終止連續上漲，與型鋼皆維持平盤。豐興主管向中央社記者表示，日圓大貶，日本廢鋼趨跌導致美國廢鋼也下跌，儘管美國廢鋼仍支撐國內收購成本，讓下游鋼材不致大跌，不過買氣偏遲疑觀望，以致盤價持平。

本週鋼筋每公噸新台幣1.88萬元，國內廢鋼每公噸9600元，型鋼維持每公噸2.52萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌為每公噸325美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌為325美元，澳洲鐵礦砂由每公噸101.25美元下跌至100.75美元。

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