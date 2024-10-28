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800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

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800萬入住北市蛋黃區！一表看雙北總價千萬內可買哪

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市、新北市近一年房屋總價千萬元以下交易量前五名的行政區，其中台北市中山區精華地段套房千萬內可入主；淡水區則有機會千萬內買到3房大樓住宅。

據統計，台北市中山區、萬華區、北投區、文山區和士林區仍有總價千萬內的住宅交易紀錄，出乎意料的是，地段精華的中山區千萬內大樓交易相當熱絡，平均總價800萬元內就能入主。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區位於台北市精華地段，無論交通、生活機能都相當優異。由於土地稀缺昂貴，該區的小坪數電梯大樓較為普遍，平均坪數約為10坪左右，也讓住宅總價相對較低，減輕購屋負擔，受到許多年輕單身族、小資族群歡迎。

若以坪數大小觀察，北投區千萬元以內的大樓和公寓，擁有相對較大的住宅坪數。陳金萍表示，由於北投區距離台北市中心稍遠，且屋齡普遍落在30年至40年，房價也顯得相對親民。在總價千萬元內的預算下，可以在該區找到比北市其他區域更為寬敞的公寓和大樓，多為坪數約20坪左右的2房至3房住宅，適合希望在北市內擁有更大居住空間的購屋族群。

新北市方面，總價千萬以內在淡水區還有機會買到3房的大樓住宅。陳金萍分析，淡水區距離台北核心區較遠，房價相對親民，每坪均價約在2字頭。若願意以時間換取空間，在總價千萬以內可以購得將近30坪的大樓，有望規劃成3房住宅；且大樓屋齡也相對年輕，平均不到20年，以雙北來看算是相當經濟實惠，成為許多小家庭的熱門購屋首選。

另外，千萬內的預算在汐止區也有望買到3房的公寓。陳金萍表示，汐止區與南港區、內湖區相連，進入北市相當快速，房價也比台北市中心親民。

汐止總價千萬內的公寓和大樓平均坪數分別落於28坪和21坪左右，大致屬於2房至3房的住宅，大多數公寓距離機能較完善的地方稍遠，保有相對寧靜的居住環境；而大樓則多分布於機能相對成熟的區域，生活便利。

資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
資料來源／永慶房屋
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