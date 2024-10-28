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八方雲集頒50萬獎金 竹圍高中首拿全國橄欖球聯賽冠軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新北市立竹圍高中首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集創辦人林家鈺頒發50萬元獎金，肯定竹圍高中橄欖球隊的傑出表現。八方雲集/提供
新北市立竹圍高中首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集創辦人林家鈺頒發50萬元獎金，肯定竹圍高中橄欖球隊的傑出表現。八方雲集/提供

新北市立竹圍高中首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集創辦人林家鈺頒發50萬元獎金，肯定竹圍高中橄欖球隊的傑出表現。

113年全國橄欖球聯賽，新北市竹圍高中在冠軍賽碰上八斗高中，終場17：7獲勝，首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，同時繼全錦賽後，竹圍高中隊史第三度奪冠。

八方雲集創辦人林家鈺及八方雲集慈善事業社會福利基金會董事長蘇淑幸，長期贊助球隊球具、參賽費用、以及選手每天早餐豆漿及水餃，認養隊中多名清寒家庭的學生，八方雲集還供應了學生學費及生活費，讓球員無後顧之憂求學練球，竹圍高中橄欖球隊教練李建霖坦言，八方雲集是奪冠背後的隱形功臣。

竹圍高中自111學年度拿下全國冠軍後，已經兩年沒有戰勝過建中。竹圍高中橄欖球隊教練李建霖說，「少子化再加上淡水地區運動項目選擇性很多，運動能力好的孩子都去參加別的運動，我們可以選擇的選手比較少，期盼能夠更多人參加橄欖球運動。」隊員有一半以上出自清寒家庭、隔代教養和單親家庭，球隊之所以可以用橄欖球勇敢追夢，那是因為背後有八方雲集默默金援協助編織完成一次又一次的夢想，進而築夢踏實。

2020年八方雲集慈善事業社會福利基金會董事長蘇淑幸，透過竹圍高中教練李建霖認識了鄭兆毅，當時鄭兆毅打算前往亞洲橄欖球強國日本繼續逐夢，蘇淑幸立刻答應成為鄭兆毅的靠山，才成就竹圍高中畢業的台灣囝仔鄭兆毅，去年自日本橄欖球名校天理大學畢業，已經成為旅日橄欖球職業選手。

八方雲集長期認養栽培新北市立竹圍高中、正德國中橄欖球隊等多所在地淡水學校學童，減輕學校的負擔，也將愛心幫助到真正需要的年輕人。

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