20年有成！信義房屋打造全台最大全民社造運動 助3464個社區圓夢

信義房屋在2004年發起以凝聚人心、促進鄰里互信為核心的「社區一家計畫」，20年來不間斷，被譽為「寧靜又深遠的社會工程」；適逢社區一家推動20週年，信義房屋10月26日於信義學堂舉辦二十週年暨2024年頒獎典禮，現場除了今年度社區與個人得主齊聚一堂，更有20年前的第一屆得主代表「回娘家」慶生，與社區一家擁有深厚淵源的文化部長李遠、教育部青年署署長陳雪玉、農業部參事黃秀美也親自蒞臨，共同見證社區一家20週年的豐厚影響力。

文化部長李遠表示，社區營造為何重要？他認為真的看到社區一家也展現台灣社會由下而上的力量；他也宣布，文化部將推動「百大文化基地」計畫，整合文化部社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，成為提供共享、共創，並且具備文化觀光、經濟效益的文化聚落。期待讓大家藉由親近社區周邊的文化，「天天都是文化日、人人都是文化人」。

農業部參事黃秀美表示，很感動社區一家計畫串聯整個台灣，不分東南西北、男女老少串聯在一起；台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，民間單一企業願意投入資源，不忘初心，一做就是20年，信義房屋40周年時更支持設立了台灣地方創生基金會，單一企業做這件事情，公信力最重要，要讓社區信任企業，很不簡單。

柴松林教授表示，20年前，周俊吉跟他說，想捐一筆錢成立一個計劃，讓社會可以和諧、仇恨對立都消失，每個人不論有錢沒錢，在他的社區都能安樂居住下去；他協助找義工，也跟王本壯老師，一起設計一套制度，安排學習工作坊讓社區學習，多年來社區自立幫助別人，讓社區意識永續長存。

信義企業集團創辦人同時也是社區一家計畫發起人周俊吉先生表示，今年是台灣推動社區營造30年，也是社區一家20週年，意義特殊。20年前為了讓台灣社會重拾里仁為美的初心，信義房屋提出了「社區一家計畫」，幫助大家實現改變社區的夢想，讓人心重新凝聚。一路走來，社區一家已經擴散到全台各地，不僅是單一民間企業投入時間最長、投入金額最多的社造行動，累計投入金額逾五億元，也協助台灣3464個社區圓夢，全台鄉鎮市區的提案涵蓋率更達100%。

由柴松林教授所率領的社區一家評審團表示，20年來社區一家計畫累計收到逾1.6萬件提案，尤其近兩年的提案件數皆超過千件，今年提案件數更高達1,106件，可見其社會影響力。最難能可貴的是社區一家始終維持著公益初心來協助城鄉均衡發展，不以企業分布較密集的都會區進行重點式的資源投注，不論提案者是來自都會或鄉村，完全以社區的需求與計畫適切性為主體，經評審專業評核後再提供獎助。此外，到社區一家提案者樣貌日趨多元，除了學生類組的提案日益成熟外，更有許多新住民和外國人也紛紛加入社造行列。

值得一提的是，今年最大獎《幸福社區類》的首獎得主是苗栗縣苑裡鎮公所，這也是社區一家20年來首見，第一個地方自治行政單位獲得首獎，更顯示社區一家鼓勵邁向公私協力的典範社會。而苑裡鎮長劉育育和團隊也特地北上領獎，他們期望透過教育讓兒童能夠從小接觸民主的運作模式，進而建立公民意識與鄉土認同，希望十年後能為苑裡培育一批認識家鄉而留鄉，以及願意投身苑裡公共事務的現代公民。《築夢個人類》首獎得主為來自宜蘭的陳子揚，以傳承村落文化為核心，藉由當地開安宮重建一甲子的時機，以教育及設計的雙軸線切入，重新燃起居民和當地師生的凝聚力。

《深耕校園類》「國小師生組」首獎得主為桃園市長庚國小，提案結合鄉土教育課程，關注桃園最具特色的埤塘地景保育，讓身邊被忽略的文化重新被下一代認識與珍視。同時擴大影響力，擾動周遭里長與居民共同推動。獲得「中學師生組」首獎的是高雄市立特殊教育學校，希望透過提案支持學生體驗學習友善飼養與智慧農業，以母雞為標的，並結合食農教育，讓社區居民與學校師生能有一個中介的載體，形塑共融、共好的生活體驗。此次《大專青年組》首獎是由逢甲大學「再寵生活」團隊獲得，有鑑於快時尚帶來的環保議題，思考結合寵物產業的需求，製作寵物衣，不僅賦予二手舊衣物新的生命，更產生經濟的價值，適切聯結問題與對策。