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保瑞集團併購再出手 8.7億元拿下美國Pyros全數股權

聯合報／ 記者呂俊儀／即時報導
保瑞集團併購再出手，宣布董事會通過斥資8.7億買下美國Pyros全數股權，圖為保瑞董事長盛保熙。圖／本報系資料照片
保瑞集團併購再出手，宣布董事會通過斥資8.7億買下美國Pyros全數股權，圖為保瑞董事長盛保熙。圖／本報系資料照片

保瑞藥業併購再出手，董事會通過收購位於美國紐澤西州罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.（Pyros）全數股權，並取得旗下關鍵罕見疾病品牌用藥，交割金額為2725萬美元（約台幣8.7億元），預計今年第四季完成交割。

保瑞表示，透過此次收購所取得的罕病品牌用藥產品組合，能擴大集團全球銷售業務在美國市場的產品通路，降低原本過於集中學名藥的營收組合，有助轉型具專利保護優勢的品牌通路。

Pyros是2017年由Michael Smith與Edwin Urrutia共同成立，為美國在地專注開發罕見藥物且服務未滿足需求患者群體的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，旗下關鍵品牌用藥VIGAFYDE口服液及VIGPODER口服型粉末溶液都是嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）一線用藥，適用於1個月以上，2歲以下的嬰幼兒患者。

其中，VIGAFYDE口服液今年6月獲美國FDA核准，是第一款即用型（Ready-to-use）vigabatrin液體配方，也是15年來首款獲得美國FDA核准用於治療嬰兒點頭式痙攣505(b)(2)新藥，並取得孤兒藥認證資格。並已於2024年9月上市。

針對此一收購，保瑞集團董事長暨執行長盛保熙表示，收購Pyros是集團強化全球銷售業務競爭優勢的重點策略執行，有效擴展Upsher-Smith 針對罕見疾病致力推行的「Promise of Support」計劃，呼應年初併購Upsher-Smith後訂定的長期發展策略。

保瑞集團今年第二季完成Upsher-Smith併購案後，透過其針對小兒神經用藥口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路成功打入美國品牌學名藥市場。收購Pyros後，保瑞集團進一步將旗下全球銷售業務目標市場由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的505(b)(2)新藥組合，成為目前美國市場中唯一同時擁有vigabatrin口服懸浮液劑型與即用型vigabatrin液體配方的藥廠。

除現有針對嬰兒點頭式痙攣適應症外，保瑞指出，Pyros將持續研究其他相似神經專科罕見疾病適應症藥證申請，希望透過既有通路及累積多年專業銷售團隊，瞄準孤兒藥專業市場。

保瑞說明，此次收購案由Stifel擔任財務顧問，並由Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任其法律顧問。Pyros方面則由Piper Sandler Pyros擔任財務顧問，Cooley LLP擔任法律顧問。

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