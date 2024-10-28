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7-ELEVEN 攜15位啦啦隊女神 推限量女孩胸章

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN推出棒球系列周邊商品為中華隊加油，全台逾7000家門市棒球周邊商品自10月30日上午11點起限量預購。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN推出棒球系列周邊商品為中華隊加油，全台逾7000家門市棒球周邊商品自10月30日上午11點起限量預購。7-ELEVEN/提供

一起來為中華隊加油，全民瘋棒球！11月2日與3日台灣捷克國際交流賽、11月13日至11月18日世界棒球12強賽，2場精彩棒球賽事11月起將接連在台北大巨蛋開打，中華隊更將在11月13日於台北大巨蛋對戰韓國隊。掌握棒球觀賽周邊商機，7-ELEVEN此次推出限量球衣、T-SHIRT、球帽、紀念球以及獨家限定啦啦隊女孩壓克力立牌等14款周邊商品於10月30日上午11點開放預購。

7-ELEVEN力挺中華職棒，今年世界棒球12強賽中華隊由統一7-ELEVEN獅陳傑憲擔任隊長，本土賽事將於台北大巨蛋和台北市天母棒球開打，7-ELEVEN推出系列周邊為中華隊加油，全台逾7,000家門市棒球周邊商品自10月30日上午11點起限量預購，包含「限量紀念大球1280元/款」、「限量紀念球450元/款」(共3款)、「限量毛巾699元/款」、「限量T恤899元/款」(共2款)、「限量棒球帽990元/款」、「限量球衣1880元/款」(共2款)、「限量紀念水壺890元/款」(共2款)等主場與客場款式商品，讓球迷準備好滿滿行頭，進場為球員呼喊集氣、勇奪勝利。

此外，為滿足球迷收藏喜好，7-ELEVEN同步獨家推出「限量女孩胸章(3入) 299元/款」以及「限量女孩立牌(3入) 699元/款」，集結共15位啦啦隊女孩隨機款式，有機會獲得一粒、慈妹、YURI等超萌女神帶回家收藏。

7-ELEVEN表示，預計觀賽期間球場周邊補給與宅家聚會觀賽需求倍增，自即日起至11月12日推出熱狗、大亨堡任選第2件7折優惠；10月30日至11月3日以及11月10日起至11月26日止包含袋裝零食、小零食隨手包、杯罐、條裝、堅果、爆米花等多款類別指定商品任選第2件5折，推薦分享必買新品「蠟筆小新巧克比可可風味餅乾」，超萌「HelloKitty經典六角盒餅乾」新品優惠價119元。

另外，7-ELEVEN於限定COLD STONE複合店自10月30日起全新推出「QQ蜜焙茶冰淇淋」，嚴選鹿兒島煎茶，經焙煎後細磨成茶粉，加入酷聖石香奶冰淇淋後製成焙茶冰淇淋，10月30日起至12月10日期間每周五六日，3oz冰淇淋任選第2杯半價，每月10號還有3oz冰淇淋第2杯只要10元；Binggrae香蕉牛奶「雪淋霜」霜淇淋則是於10月30日起至12月10日期間每周五六日推出使用icash 2.0或icash PAY支付享第2件半價；思樂冰10月30日起全新推出與韓團合作的「SUPER JUNIOR蜂蜜柚子風味思樂冰」，10月30日起至12月10日期間每周五六日全品項享第2杯7折。

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