全聯 PX Pay 惜食地圖新功能明上線 生鮮折扣商品線上查

為了有效避免食物浪費，PX Pay 於明日將推出全新功能「惜食地圖」，讓消費者在線上方便地查詢當日生鮮折扣商品，在食物被淘汰前把握最後的賞味食光，兼顧減少食物浪費也能讓民眾省荷包。

隨著食品浪費問題日益嚴重，如何珍惜每一份食物成了社會關注的焦點。為了避免食物浪費，全聯從2017年開始惜食計畫，將品質好的即期生鮮商品捐贈給社福機構，幫助更多人能有營養的食材加菜，累積捐贈的惜食金額已超過1.8億元，若以一個便當80元做計算，已經捐贈超過230萬個便當，幫助超過1,830萬人次。

全聯自2017年起即推動惜食計畫三部曲，目的是珍惜食物、減少損耗，確保每一份食材都能得到妥善利用，並讓消費者能獲得優良品質的食材。

首部曲倡導珍惜產地食材，與農友一同計畫生產，提供台灣小農穩定的銷售管道，推廣在地食材的同時，達到產銷平衡，確保供需成本，落實地產地銷的精神，也達到供需平衡。

二部曲則是進行包裝升級與折扣促銷，全聯提供小份量包裝食材及發展「貼體包」產品，其中「貼體包」有效鎖住食材的水分與鮮度並延長保存期，革新包裝除了吸引消費者買單之外，獨特設計可提高氧氣阻隔性，讓食材不易變色或腐敗，鮮度大幅提升，讓賞味期限拉長，亦可減少門市報廢品與剩食的問題。全聯即期品與賣相不佳的醜蔬果在保存期限最後一天，以6折、8折來促銷，促動購買力，減少未販售的食物以有效減低浪費。

三部曲為推動門市惜食，幫助弱勢營養均衡，最後在門市未販售出的即期品，全聯與社福單位合作，讓它變得更有價值，提供給供餐據點的社福單位，不僅是加菜、加營養，更是期望這些有需要的人能夠吃飽吃足，終結飢餓的困境，也讓每一階段的食材在效期內充分被運用。

全聯針對惜食計畫中深受消費者喜愛的即期品折扣，推出當日即期生鮮商品8折或6折優惠，不僅滿足消費者的需求，還可有效減少食物被丟棄的機會。而過往消費者需要親自前往門市找尋優惠商品，現在自10月29日起更新PX Pay就能直接在手機上享受「惜食地圖」輕鬆查的功能。

消費者於每日18:00~22:00在PX Pay右下角點入「我的」頁面之後，在常用功能內即會出現「惜食地圖」點入就能查詢當天生鮮即期商品折扣項目，可直接前往附近門市購買。

惜食地圖優惠品項涵蓋生鮮六大類，包括蔬菜、水果、海鮮、肉類、調理熟食及甜點麵包，折扣品庫存數量和品項資訊會於惜食地圖中定時更新。同時，惜食地圖具備「收藏門市」的功能，可將個人喜歡或常去的門市加入我的最愛，系統將優先顯示該門市資訊，方便隨時查看最新折扣商品。亦可依照縣市區域、惜食類別，或者地圖搜尋功能，時時掌握優惠，以更聰明的方式不僅幫消費者省錢，還可提升全民對珍惜食物的意識，攜手為減少浪費、保護環境而努力。