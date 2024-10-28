快訊

手機調「深色模式」能護眼？ 醫生搖頭：傷害更大

800萬入住北市蛋黃區！ 一表看雙北總價千萬元內可買哪

地牛翻身！花蓮規模4地震 宜蘭3級、花蓮2級

收入再高也追不上 新竹縣房貸負擔率年增幅第一

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房市示意圖／中信房屋提供

近日內政部公布了2024年第二季房貸負擔率，觀察近一年各縣市變化，新竹縣以6.82個百分點的增幅名列首位，負擔率從去年同期的39.96%攀升至46.78%。

其次是新竹市增加6.62個百分點；高雄市增加5.34個百分點；台中市增加5.3個百分點；嘉義縣增加5.07個百分點。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，這五個縣市的平均房價在過去一年內出現了14.4%-27.7%不等的漲幅，在房價飆漲、薪資緩漲的環境下，房貸負擔率勢必會出現上升趨勢。

對於房貸負擔率增幅包攬前兩名的新竹縣市，莊思敏指出，受全球AI浪潮的影響，新竹縣市在竹科的強勢坐鎮下，經濟景氣蓬勃發展，市面上的熱錢相當充裕，導致投資不動產的氛圍日益濃厚，並帶動區域房價迅速攀升。

目前竹科周遭新建案開價普遍都在6-7字頭上下，甚至有個別建案上看9字頭，房價逐漸向雙北看齊。儘管科技新貴收入可觀，但面對飆漲的房價，他們仍需承擔相當的壓力，所以近年來也有不少科技族群選擇轉向苗栗等地買房置產。

非主要都會區但又名列前茅的嘉義縣，莊思敏指出，嘉義縣一直被譽為是「購屋天堂」，但自今年起，其房貸負擔率已正式突破30%的可合理負擔範圍。

近兩年，隨著台積電、嘉義科學園區、嘉義高鐵特區等利多題材的發酵，嘉義縣房市能見度迅速提升，房價漲幅明顯。不過，由於產業建設帶動居民收入的增長往往需要一段時間才能顯現，而目前嘉義縣的房價卻已出現超前反映的情況，這也就使得嘉義民眾的房貸負擔大幅加重。

莊思敏表示，目前全台房價負擔率高達46.02%，這意味著一個家庭幾乎需要將一半的可支配收入都用於繳納房貸，建議民眾在購房時應謹慎考慮自身的財務狀況，量力而行，切勿過度操作財務槓桿，以避免未來可能面臨的困境。

近一年全台購屋壓力加重程度最多五縣市 資料來源／中信房屋
近一年全台購屋壓力加重程度最多五縣市 資料來源／中信房屋

房價 房貸

延伸閱讀

嘉義中埔深夜搖不停 居民嚇得不敢睡已連10震

影／嘉義連8起淺層地震 學者籲：第一時間先到戶外

嘉義連續有感地震！圍牆磚塊掉落砸損多車 咖啡店顧客遇第3震不喝了

嘉義中埔下午連8震 在地人感受到威力：一直有地鳴聲！想起921

相關新聞

800萬入住北市蛋黃區！一表看雙北總價千萬內可買哪

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市、新北市近一年房屋總價千萬元以下交易量前五名的行政區，其中台北市中山區精華地段套...

收入再高也追不上 新竹縣房貸負擔率年增幅第一

近日內政部公布了2024年第二季房貸負擔率，觀察近一年各縣市變化，新竹縣以6.82個百分點的增幅名列首位，負擔率從去年同...

台塩海洋鹼性離子水 獲選2024全民運指定用水

2024全民運動會於10月26日至31日在屏東盛大登場！本次全民運33項比賽項目，創下歷史新高，集結全台逾1萬3千位跨縣...

八方雲集頒50萬獎金 竹圍高中首拿全國橄欖球聯賽冠軍

新北市立竹圍高中首度拿下全國橄欖球聯賽冠軍，八方雲集創辦人林家鈺頒發50萬元獎金，肯定竹圍高中橄欖球隊的傑出表現。

20年有成！信義房屋打造全台最大全民社造運動 助3464個社區圓夢

信義房屋在2004年發起以凝聚人心、促進鄰里互信為核心的「社區一家計畫」，20年來不間斷，被譽為「寧靜又深遠的社會工程」...

保瑞集團併購再出手 8.7億元拿下美國Pyros全數股權

保瑞藥業併購再出手，董事會通過收購位於美國紐澤西州罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。