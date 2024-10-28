收入再高也追不上 新竹縣房貸負擔率年增幅第一
近日內政部公布了2024年第二季房貸負擔率，觀察近一年各縣市變化，新竹縣以6.82個百分點的增幅名列首位，負擔率從去年同期的39.96%攀升至46.78%。
其次是新竹市增加6.62個百分點；高雄市增加5.34個百分點；台中市增加5.3個百分點；嘉義縣增加5.07個百分點。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，這五個縣市的平均房價在過去一年內出現了14.4%-27.7%不等的漲幅，在房價飆漲、薪資緩漲的環境下，房貸負擔率勢必會出現上升趨勢。
對於房貸負擔率增幅包攬前兩名的新竹縣市，莊思敏指出，受全球AI浪潮的影響，新竹縣市在竹科的強勢坐鎮下，經濟景氣蓬勃發展，市面上的熱錢相當充裕，導致投資不動產的氛圍日益濃厚，並帶動區域房價迅速攀升。
目前竹科周遭新建案開價普遍都在6-7字頭上下，甚至有個別建案上看9字頭，房價逐漸向雙北看齊。儘管科技新貴收入可觀，但面對飆漲的房價，他們仍需承擔相當的壓力，所以近年來也有不少科技族群選擇轉向苗栗等地買房置產。
非主要都會區但又名列前茅的嘉義縣，莊思敏指出，嘉義縣一直被譽為是「購屋天堂」，但自今年起，其房貸負擔率已正式突破30%的可合理負擔範圍。
近兩年，隨著台積電、嘉義科學園區、嘉義高鐵特區等利多題材的發酵，嘉義縣房市能見度迅速提升，房價漲幅明顯。不過，由於產業建設帶動居民收入的增長往往需要一段時間才能顯現，而目前嘉義縣的房價卻已出現超前反映的情況，這也就使得嘉義民眾的房貸負擔大幅加重。
莊思敏表示，目前全台房價負擔率高達46.02%，這意味著一個家庭幾乎需要將一半的可支配收入都用於繳納房貸，建議民眾在購房時應謹慎考慮自身的財務狀況，量力而行，切勿過度操作財務槓桿，以避免未來可能面臨的困境。
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