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HOT 大聯盟中古車服務獲肯定 拿下玉山獎—最佳人氣品牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
HOT大聯盟榮獲「國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌」中古車產業領導地位深受肯定。業者提供
HOT大聯盟榮獲「國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌」中古車產業領導地位深受肯定。業者提供

全國最大中古車聯盟—HOT大聯盟，擁有全國最多加盟會員，以遍布全國的據點，提供消費者最便利的服務，榮獲第21屆「國家品牌玉山獎—最佳人氣品牌」殊榮，以「Honest誠實、Outstanding優質、Trust信賴」為經營理念獲得消費者的肯定。

HOT聯盟總部憑藉專業的管理經驗與完善的後勤體系，協助加盟會員提升服務品質，並建立透明與標準化的作業流程，這次獲國家品牌玉山獎，是對HOT中古車市場努力肯定，也代表著HOT已是廣受消費者信賴的品牌形象。

HOT大聯盟旗下擁有「HOT好車大聯盟」與「HOT保修大聯盟」，以「Honest誠實、Outstanding優質、Trust信賴」為經營理念，致力提供消費者最安心的中古車交易體驗。

此外HOT大聯盟積極拓展多元化的服務品項，包括「中古車以租代買」方案、「一家買全省服務」的售後保養維修，持續打造全方位的中古車服務，贏得消費者的信任與支持。

台灣中古車市場長期以來因資訊不透明，常常產生買賣雙方爭議，HOT大聯盟致力建構一個公開、公正、專業的中古車交易環境，透過嚴格的車輛認證機制，降低消費糾紛的發生，推動中古車產業正向發展，為聯盟品牌、加盟會員、消費者創造三贏局面。

HOT大聯盟不僅在業務上穩健發展，更積極投入社會公益，2024年持續贊助「好健康小學堂」深入偏鄉小學，推廣有趣的互動式課程，培養學童正確的健康知識；此外，2024年亦邀請新竹偏鄉小學實地參訪HOT大聯盟保修廠，啟發他們對相關產業的興趣，擴展未來生涯規劃的可能性。

因應數位消費行為趨勢，HOT大聯盟積極整合線上線下的中古車服務網絡，持續優化官網功能，規劃友善的搜尋介面，讓消費者可以快速找到符合需求的商品或加盟店的資訊；此外，應用AI科技協助加盟會員「一鍵生成物件介紹文案及影片」，輕鬆產出更具吸引力的內容，提高物件的觸及率，並結合大數據運算推出「智能推播」的功能，分析消費者在網站的瀏覽歷程，針對其喜好的車款主動進行客製化推薦，提供更優質的服務體驗。

未來，HOT大聯盟將堅守對消費者的承諾，持續推動產業透明化與專業化。滿足消費者在中古車買賣與維修過程中所需要的資訊與服務，落實「為台灣中古車產業建構公平、公開、專業的發展環境」的經營初衷。

和泰集團量產幸福平台贊助的「原夢國家隊」邀請新竹桃山國小學童至HOT大聯盟保修廠進行學涯參訪活動。業者提供
和泰集團量產幸福平台贊助的「原夢國家隊」邀請新竹桃山國小學童至HOT大聯盟保修廠進行學涯參訪活動。業者提供

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