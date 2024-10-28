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華航 2025 年月曆打卡慢漫旅 展開專屬你的旅行小「句」場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華航空推出全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」，將旅行的內心話，結合貼近生活的心情寫照作為主題，幽默風趣的劇情設定令人會心一笑，上線短短一周，點閱次數近 800 萬。華航提供
中華航空推出全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」，將旅行的內心話，結合貼近生活的心情寫照作為主題，幽默風趣的劇情設定令人會心一笑，上線短短一周，點閱次數近 800 萬。華航提供

華航推出 2025 年月曆「放飛自我，慢漫旅」以及全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣味的金句貫穿，月曆設計以時下流行的社群打卡貼文樣式呈現，廣告影片則將旅行的內心話，結合貼近生活的心情寫照作為主題，幽默風趣的劇情設定令人會心一笑，也勾起大家想飛的慾望，應驗了華航的使命「用飛行，與你我創造更多美好」。

2025 年月曆由制服人員擔任主角，搭配華航遍布歐、亞、美、大洋洲等主要航點的美景，封面及 1 月份主視覺，分別由台灣的鼻頭角與嘉義二延平步道擔綱，象徵華航帶領旅人由台灣出發，漫旅全球；3 月份來到越南峴港巴拿山佛手橋，詮釋最完美的平衡，是工作和休假都在掌握之中。

7 月份走進大螢幕中的美國西雅圖，傳遞電影美化了生活，你也能讓生活美得像電影的意境；9 月份前往捷克卡羅維瓦利，品嚐一杯富含礦物質的溫泉水，取代不能喝的心靈雞湯，為心靈帶來真正的滋養。2025 年的 12 個月份搭配 12 座城市，期盼旅人翻開月曆的這一刻，藉由華航制服人員引領飛往世界各地，在每個別緻的人文美景中放鬆身心慢漫旅。

華航歷年推出的月曆兼具實用及美觀，廣獲社會大眾及各企業合作夥伴好評，在社群網路的討論及詢問度更是居高不下。想要獲得華航 2025 年月曆的民眾有福了！今年只要參加 11 月 1 日起一連四天的 ITF 台北國際旅展，蒞臨華航展區就有機會獲得只送不賣的限量月曆，現場還能與月曆中的制服人員合影留念。

華航全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」日前在官方 YouTube、Facebook、Instagram 等平台上線獲得熱烈迴響，點閱次數近 800 萬。近年海外旅遊熱潮不斷升溫，華航作為跨國旅程的神隊友，將每趟行程中可能發生的小劇場、內心話，發揮諧音梗巧思，打造成旅行金句篇章，包括「結束了一場戀情，解鎖了一個人旅行」的自信女子；兩位好哥們「趕上班打卡不情不願，趕早班飛機卻心甘情願」；老公將去年的年終花光光，就為了陪老婆看今年的那道極光等主題，完整呈現旅途中的各種不同情緒，貼近現實的劇情令人莞爾，同時勾起大家對出國旅行的期待，立即著手規劃與華航的下一趟旅程。

華航配合全新形象廣告推出「AI 大聲唱」互動網站，即日起至 11 月 15 日止，透過活動網站回答心之所向的旅程選項，將會由 AI 為參與者客製化「＃我的漫旅小『句』場」主題曲及專輯封面，凡參加活動並分享專屬主題曲至個人社群帳號，就有機會抽中華航空長程線及區域線來回機票，更多活動詳情可參考華航 Facebook 粉絲專頁。

中華航空推出 2025 年月曆「放飛自我，慢漫旅」，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣味的金句貫穿，搭配時下流行的社群打卡貼文樣式呈現。參加 11 月 1 日起一連四日的 ITF 台北國際旅展就有機會獲得。華航提供
中華航空推出 2025 年月曆「放飛自我，慢漫旅」，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣味的金句貫穿，搭配時下流行的社群打卡貼文樣式呈現。參加 11 月 1 日起一連四日的 ITF 台北國際旅展就有機會獲得。華航提供

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