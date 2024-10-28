響應永續 星宇1月起長程航線攜三大品牌推新過夜包

主打以不同維度打造「家」的新感受，為讓飛行體驗再升級，星宇航空28日宣布，攜手國際知名品牌Aesop、THREE及SMILEY打造全新長程線四艙等服務用品，規劃於2025年1月陸續於長程航班提供，以質感體驗、環保永續及多元聯名，將再次揭開三萬英尺高空的時尚居家「星」風潮。

星宇航空指出，以舒適如家的理念，星宇航空全新機上服務用品再進化，眾所矚目的四艙等過夜包皆別具巧思，頭等艙延續備受好評的FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」聯名設計過夜包款，並升級加入木製氣墊梳、木製牙刷組、木製小鏡子讓高空體驗更加完整。本次為每位頭等艙旅客獻上來自澳洲的專業肌膚品牌Aesop的Departure Kit「啟程」旅行組，包含Aesop護膚、身體保養和個人護理系列的七款必備旅行裝產品，這款組合有助於清潔和滋潤雙手、為肌膚提供最佳保濕、維護口腔衛生，並為心靈和感官帶來慰藉，讓飛行就像在家一樣舒適。

此外，星宇航空表示，商務艙將以全新的面貌帶給旅客「植」感體驗，攜手日系品牌THREE首次航向蔚藍的高空，設計選用高雅沉穩的色調，打造出實用與時尚兼具的過夜盥洗袋，搭配THREE主打日本栽種、生產的天然護膚產品，包括舒眠晶摩油及基萃水凝乳，以及2024年新上市的潤唇膏，透過天然的草本紓解長途搭機的疲勞，更為旅客帶來輕鬆自在的感受，讓居家的舒適感伴隨整趟旅程。

豪華經濟艙攜手首次登上航空舞台的SMILEY過夜包，設計充滿年輕活力的元素，營造輕鬆愉快的飛行氛圍，同時為增添趣味性，去程及回程將發放不同款式的過夜包，每款設計皆獨具特色，搭配上護唇膏、護手霜等護膚產品讓旅客每段航程都有不同體驗。經濟艙旅客則享有星宇航空以環境友善的素材特製的過夜包，以簡約的設計結合旅程必備的梳洗備品，讓長程飛行在不知不覺中輕鬆度過。

星宇航空也替環境保護及永續發展盡一份心力，全新服務用品中所採用的Aesop護膚產品，皆為純素配方，除了具有 Leaping Bunny 跳躍小兔認證，也被列在 PETA 善待動物組織的零殘忍（cruelty-free）及純素（vegan）名單中，同時還獲得 B Corporation® （B 型共益企業）認證，確保從未對任何產品或成分進行動物測試；商務艙選用的THREE產品天然、有機、環境保護為根本，專注於由產地到製造為一體的在地生產，大大的減少碳排放與碳足跡；經濟艙過夜包也選用環保寶特瓶回收材料製成，有效的減少對環境的影響。