快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

響應永續 星宇1月起長程航線攜三大品牌推新過夜包

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空頭等艙延續備受好評的FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」聯名設計過夜包款，並升級加入木製氣墊梳、木製牙刷組、木製小鏡子讓高空體驗更加完整。（星宇航空提供）
星宇航空頭等艙延續備受好評的FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」聯名設計過夜包款，並升級加入木製氣墊梳、木製牙刷組、木製小鏡子讓高空體驗更加完整。（星宇航空提供）

主打以不同維度打造「家」的新感受，為讓飛行體驗再升級，星宇航空28日宣布，攜手國際知名品牌Aesop、THREE及SMILEY打造全新長程線四艙等服務用品，規劃於2025年1月陸續於長程航班提供，以質感體驗、環保永續及多元聯名，將再次揭開三萬英尺高空的時尚居家「星」風潮。

星宇航空指出，以舒適如家的理念，星宇航空全新機上服務用品再進化，眾所矚目的四艙等過夜包皆別具巧思，頭等艙延續備受好評的FPM「Fabbrica Pelletterie Milano」聯名設計過夜包款，並升級加入木製氣墊梳、木製牙刷組、木製小鏡子讓高空體驗更加完整。本次為每位頭等艙旅客獻上來自澳洲的專業肌膚品牌Aesop的Departure Kit「啟程」旅行組，包含Aesop護膚、身體保養和個人護理系列的七款必備旅行裝產品，這款組合有助於清潔和滋潤雙手、為肌膚提供最佳保濕、維護口腔衛生，並為心靈和感官帶來慰藉，讓飛行就像在家一樣舒適。

此外，星宇航空表示，商務艙將以全新的面貌帶給旅客「植」感體驗，攜手日系品牌THREE首次航向蔚藍的高空，設計選用高雅沉穩的色調，打造出實用與時尚兼具的過夜盥洗袋，搭配THREE主打日本栽種、生產的天然護膚產品，包括舒眠晶摩油及基萃水凝乳，以及2024年新上市的潤唇膏，透過天然的草本紓解長途搭機的疲勞，更為旅客帶來輕鬆自在的感受，讓居家的舒適感伴隨整趟旅程。

豪華經濟艙攜手首次登上航空舞台的SMILEY過夜包，設計充滿年輕活力的元素，營造輕鬆愉快的飛行氛圍，同時為增添趣味性，去程及回程將發放不同款式的過夜包，每款設計皆獨具特色，搭配上護唇膏、護手霜等護膚產品讓旅客每段航程都有不同體驗。經濟艙旅客則享有星宇航空以環境友善的素材特製的過夜包，以簡約的設計結合旅程必備的梳洗備品，讓長程飛行在不知不覺中輕鬆度過。

星宇航空也替環境保護及永續發展盡一份心力，全新服務用品中所採用的Aesop護膚產品，皆為純素配方，除了具有 Leaping Bunny 跳躍小兔認證，也被列在 PETA 善待動物組織的零殘忍（cruelty-free）及純素（vegan）名單中，同時還獲得 B Corporation® （B 型共益企業）認證，確保從未對任何產品或成分進行動物測試；商務艙選用的THREE產品天然、有機、環境保護為根本，專注於由產地到製造為一體的在地生產，大大的減少碳排放與碳足跡；經濟艙過夜包也選用環保寶特瓶回收材料製成，有效的減少對環境的影響。

星宇航空

延伸閱讀

星宇上市大漲53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

首日漲53%！星宇蜜月行情好甜 董座張國煒：將闢新航點 打造精品航空

星宇航空明年開3新航點 張國煒：考慮歐洲航線

星宇何時可入盟？張國煒給答案了：不是唯一策略

相關新聞

收入再高也追不上 新竹縣房貸負擔率年增幅第一

近日內政部公布了2024年第二季房貸負擔率，觀察近一年各縣市變化，新竹縣以6.82個百分點的增幅名列首位，負擔率從去年同...

房價要跌了 李同榮：預售比成屋慘、這些區可卡位

房市趨勢專家李同榮表示，全台房市從7月起交易量逐月萎縮，預料將於第四季由多轉空，成屋市場房價平均跌幅在9-12%之間，預...

全聯 PX Pay 惜食地圖新功能明上線 生鮮折扣商品線上查

為了有效避免食物浪費，PX Pay 於明日將推出全新功能「惜食地圖」，讓消費者在線上方便地查詢當日生鮮折扣商品，在食物被...

HOT 大聯盟中古車服務獲肯定 拿下玉山獎—最佳人氣品牌

全國最大中古車聯盟—HOT大聯盟，擁有全國最多加盟會員，以遍布全國的據點，提供消費者最便利的服務，榮獲第21屆「國家品牌...

華航 2025 年月曆打卡慢漫旅 展開專屬你的旅行小「句」場

華航推出 2025 年月曆「放飛自我，慢漫旅」以及全新形象廣告「我的漫旅小『句』場」，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣...

朗齊攜手中醫大TIBCS發表報告 明年展開二期臨床試驗

朗齊生醫研發三陰性乳癌（TNBC）新藥LXPB5268在今年美國癌症醫學年會（ASCO）發表合併化療治療成果。25日於台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。