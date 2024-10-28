光隆精密-KY 入選亞洲中小上市企業200強

光隆精密-KY（4581）第三季受歐美節日及高溫假實施影響，營收稍微減少，但隨著第四季北美市場量產件需求持續增長，另受惠於日本兩大卡車集團(ISUZU及UD)合併，預計共用平台項目第四季量產，日本市場營運將再創新高，增添營運動能。

公司表示，展望未來持續在產品組合優勢及生產力提升等因素影響，管理階層對於今年的營運目標達成仍是樂觀看待。

光隆於亞太地區上市公司評比中脫穎而出，入選2024年《富比世》雜誌『亞洲中小上市企業200強』，為台灣20家上榜企業之一，評選標準涵蓋企業的債務狀況、銷售表現、每股盈餘成長及平均股東權益報酬率等量化指標，同時也考量企業治理、環境責任等質化因素，最終選出200家最具潛力的企業。代表公司除了在營收、獲利能力及股東權益報酬表現亮眼。

光隆董事長呂皇甫表示，「入選富比世亞洲中小上市企業200強，激勵我們在面對全球能源轉型與氣候變遷的挑戰時，持續推動製程創新，履行企業社會責任，如同富比世亞洲論壇主題所提，企業如何在擴張的雄心與務實的經營取得平衡，是企業能穩定成長與永續經營的關鍵。」