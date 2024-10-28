築間插旗日本 看中效率與文化

有別於過去的西進大陸，台灣餐飲業近年來出海，首選都是美國，但築間餐飲集團卻罕見的選擇鄰近的日本作為下一個布局重鎮，董事長林楷傑表示，效率與文化是最關鍵的因素。

台灣進軍日本的餐飲業並不多，目前有鼎泰豐、點水樓站穩日本東京，過去也曾有多家手搖飲料業者跨足插旗，但更多的業者選擇到市場更大的美國展開布局，包括八方雲集、王座國際、瓦城、橘焱胡同等，都選擇到美國開餐廳。但林楷傑表示，短時間並沒有考慮到美國發展。

林楷傑也表示，台灣未來幾年的餐飲一定不好做，主要因為有很多不確定的因素存在，包含景氣、通膨、缺工、出國旅遊潮等，因此既有品牌要先穩固，明年規畫再創韓式火鍋品牌，加上現有的韓式銅盤烤肉等，讓品牌鏈更為穩固，就能挑戰成為僅次於豆府的韓式第二品牌。

林楷傑表示，台灣從看中地點到開店，最快只要三個月的時間，日本同樣可以有這樣的速度，到了美國，由於法規的不同，至少就要一年的時間，他喜歡的管理方式是步調要很快，因此派一組人馬到美國，與台灣日夜顛倒，溝通上就會有一些滯後，且日本做生意的邏輯也與台灣比較相近。

但日本餐飲市場與台灣仍有區別，林楷傑分析，原本希望到日本開的是火鍋品牌，但經過調查，日本人在夏天並沒有吃火鍋的習慣，反而是燒肉是全年不衰，才決定以燒肉進軍日本，雖日本的燒肉文化十分興盛，仍有信心在日本一級商圈道頓堀的築間燒肉能夠闖出名堂。

林楷傑更說，築間燒肉月營收至少在兩千萬日圓以上，有信心首月就能獲利，主要原因就在於，店鋪是兩年前房價與匯率低點時期斥資十六億日圓買下，除了營收外，同時還有出租三家店鋪穩定的租金收益。

對於日本市場，林楷傑則說，初期希望先把大阪市場穩固，作為日本發展的基礎，之後再找機會往外擴張，「希望花兩年當成奠定基礎的時間，這段時間內要開六家店，其中四家火鍋、兩家燒肉」。