生技論壇11月6日登場／吳欣芳：生醫發展 三路進擊

中華開發生醫基金總經理吳欣芳表示，2024年國內生醫募資金額迭創新高，整體產業發展呈三大趨勢，一是併購已成為指標公司主要成長模式；二是龍頭新藥公司單月營收已近10億元；三是集團公司內部分拆與重新定位，讓老店再次發光。展望未來，台灣生醫產業將朝創新藥、減重醫美、創新科技與連鎖化的醫療健康服務等三大目標邁進。

經濟日報將在11月6日舉辦「2024生技論壇-健康台灣 生技新契機」，吳欣芳將以「生醫新視界 迎接生醫投資新時代」為題發表演講。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、訊聯生技等協辦。

吳欣芳認為，國人生醫產業投資可關注：一、具授權潛力、滿足重大臨床需求的創新藥公司；二、減重醫美保養商機；三、創新醫療科技與連鎖化醫療健康服務商機：如NGS伴隨診斷、IVF生殖醫學產品與服務，及醫療AI於工作流程效率提升，醫療健康服務的連鎖化與規模化。

國內生技投資機構不少，然較缺乏長期投資的專業生技創投，中華開發生醫基金與生醫貳基金，是附加價值型的投資人，近半投資案擔任領導投資人與董事。國內生技公司規模偏小，若能與生技創投合作，善用國內生技資本市場高本益比與高評價優勢併購或戰略聯盟，將可更上一層樓。

中華開發資本積極建立生醫產業投資生態系。生醫團隊目前在國內已布局兩檔基金，管理規模超過百億元，投資近50家生技領域相關公司，績效優，並已與國內各相關生醫法人機構建構資金、技術等各面向之完整生態系，對於未來進一步和國際深度接軌已完成準備工作。

另外，對於政府提出的「五大信賴產業」政策方向，以及國發會日前進一步宣布通過智慧醫療百億基金，可望協助生技產業成為兆元產業。中華開發生醫基金高度認同亦表支持，並決定自生醫專業延伸至當前熱門且成長中的高齡化經濟，致力引領生醫產業結合AI及高齡產業、智慧化技術發展，期協助政府資金、壽險資金在資金市場上產生更大互補效果，對類傳統產業廠商進行產業跨領域轉型升級。