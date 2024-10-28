中鋼前總座王錫欽 加入華新麗華團隊

不銹鋼暨線纜大廠華新麗華成功延攬剛卸任的中鋼前總經理王錫欽加入團隊，市場普遍認為，華新麗華搶到寶，未來，其不銹鋼與特殊鋼領域將如虎添翼。中鋼對於王錫欽轉換跑道，同步表達祝福與尊重。

華新麗華延攬中鋼高階人才不遺餘力，目前包括前中鋼企劃副總陳忠勳、前中鋼執行副總杜金陵都在華新；王錫欽的層級更高，其邏輯思維十分流暢，擁有數十年鋼鐵專業、金屬材料技術的硬底子，加上中鋼集團跨國經營的視野，預期都將對華新麗華做出重大貢獻。

中鋼與華新麗華長年維持好關係，中鋼前董事長鄒若齊併購華新麗華大陸常州鈦金屬廠改名為中鋼精材公司，王錫欽曾兼任中鋼精材董事長多年，與華新高層多有互動。

據信今年8月王錫欽確定將自中鋼退休後，華新麗華董事長焦佑倫親自邀請其加入團隊，王錫欽9月正式退休，10月21日先擔任金鑫投資法人董事代表，而金鑫投資是華新麗華董事長焦佑倫的家族投資公司，王錫欽未來不排除進入營運階層參與實務工作。

華新麗華近年積極進行海外併購，在特殊鋼領域不斷精進，成功躋身全球航太及軍工產業供應鏈，王錫欽是材料專家，預期對促進華新麗華產業製造升級及布局全球特殊合金鋼市場有高度加分作用。