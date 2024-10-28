長榮航開拓熱門航點 再下一城

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

2024長榮航空城市觀光馬拉松昨（27）日在總統府前盛大開跑，長榮航空（2618）同時宣布台北-青森航線，將於10月29日開始提供每周三班的定期航班，長榮航飛東北亞的熱門航點再下一城。

在市場需求強勁以及新飛機的挹注下，長榮航評估新航點。長榮航先前已指出，會評估北美包括波士頓、華盛頓DC及達拉斯，將於明年冬季班表新闢航線，目前以達拉斯呼聲最高。

長榮航總經理孫嘉明昨天並表示，長榮航在東北亞將針對新千歲、松山增班，青森則會在今年10月29日起復航。

長榮航城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引了近40個國家超過1,500名國外跑者來台參賽。

長榮航董事長林寶水指出，長榮航最初舉辦馬拉松時是希望吸引更多的外國人來台觀光，舉辦多年達到相當多元的成果，除了觀光之外，並帶動慢跑的風氣，讓更多人重視自己的健康。

觀光 長榮航空 馬拉松

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