預期貨櫃本周運價漲勢不弱

貨櫃運價11月起可望有連番上漲，國內貨櫃航商表示，由於年度調度及歲修的關係，第4季部分航線出現減船情況，也是加速近期價格上漲的原因，上周已經先漲一波，預期本周運價漲勢也將不弱。

上周五（25日）上海航交所的運價指數（SCFI）結束連八周跌勢，是連跌後的首度逆勢上漲，航商指出，就近期全球主要航線的貨櫃運量來看，需求極為強勁，整體來說，11月貨櫃運價都可望維持高檔，預計整個第4季報價都可望不看淡。

值得注意的是，近期對岸多家貨攬業者負責人、貨櫃航商的艙位銷售人員傳出的第一線消息指出，10月底的貨櫃輪航次「近乎全航線出現了爆艙情況」，其中，北美線方向爆艙情況或將蔓延至11月以後。進一步說，歐洲線全面大漲後，北美線貨櫃運價漲勢有望接棒。

至於明年的市況如何，指標海事諮詢機構德魯里（Drewry）表示，明年抵達的約300萬標準箱的新噸位很可能會被進一步的市場混亂所抵消。業內人士進一步解讀，貨櫃海運業明年艙位仍然吃緊，沒有喘息空間。

德魯里認為，明年海運價格上漲機會大。德魯里認為，總體而言，除了罷工等直接因素外，還會有足夠的其他因素，將促使明年的運價向上，例如排放交易體系碳稅的增加，該稅將從1月開始增加75%。

另外，紅海危機也是運價保持高價的關鍵之一，但德魯里甚至認為，即使蘇伊士運河重新開放，預計貨櫃運費也不會回到疫情之前的水平。不過，德魯里預計，明年紅海重新開放的情況不會發生，而好望角航線的中斷將至少持續到2026年。進一步說，明年全年運價可望高價續航，貨櫃三雄明年營運應不會比今年差。