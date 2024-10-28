長榮航：第4季客貨運需求皆強 一路旺到明年

長榮航（2618）總經理孫嘉明昨（27）日表示，在AI與電商需求強勁之下，航空貨運運價持續推升，第4季客貨需求皆強，明年出國旅遊趨勢也相當好；加上第4季進入航空業的傳統旺季，此後將有望一路旺到明年。

長榮航空城市觀光馬拉松昨日起跑，長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明都出席。

孫嘉明除了看好第4季營運之外，並指出，明年客運需求量不變，價格雖有壓力，但整體仍持穩表現。

在營收表現亮眼之下，長榮航第3季獲利有望再拚新高。法人甚至看好，前三季EPS有望追上甚至賺贏去年全年。

長榮航第2季稅後純益約77.88億元，季增65.2%，創單季獲利新高紀錄。長榮航受惠暑假客運旺季挹注，加上8月貨運收入拉高，第3季續寫單季營收新高，獲利也將優於第2季，有望續創新高。雖然票價較去年同期降低，貨運的價格上漲與強勁需求，有效補上票價的壓力。

不只今年第3季與第4季的表現樂觀，明年第1季因為農曆年和寒假出國需求，向來是客運旺季。孫嘉明指出，明年旅遊熱潮續旺，受惠春節假期長達九天，需求量和機票價格和去年高基期相比「沒有差異」，可見毫不遜色，東北亞日韓、歐洲航線最暢銷，歐洲的載客量一直都很高。

就客運來說，孫嘉明表示，農曆年前一定旺，過完年大家回來上班，價格就會下來，低一點是一定有，但不會差太多。顯示過年完後的機票價格雖稍見壓力，但不會比去年差異太大，客運量價整體還是持穩表現。

至於明年貨運展望，孫嘉明表示，AI和電商還是擔綱重要的角色，AI持續是主軸，電商占比更高，估計明年整體貨運將會呈現續強格局。

由於AI與電商的貨運需求不會消失，今年的貨運運價持續上升，目前已是今年的高點。由於地緣政治的問題，海轉空的需求一直都在，這也是維持航空貨運需求強勁的重要因素。