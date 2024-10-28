歐洲線海運長約價有望倍增 牽動貨櫃三雄走向

貨櫃海運歐洲線合約換約期將屆，11月起將進入密集議約期，包括季約、半年約、年約等，未來三個月一直談到農曆年前大勢底定，業界認為，明（2025）年歐洲線合（長）約價每FEU（40呎櫃）有望衝上3,000美元，挑戰倍增。

中東戰事再起，全球國際貨櫃航運巨擘馬士基（Maserk）、地中海（MSC）等航商11月1日紛紛調高附加費。業內認為，此舉意在拉高明年度歐洲線長約價，預計歐線長約價將大漲。其中，長榮的歐洲線多用2萬TEU的大船跑，最具利基。

業內人士指出，全球貨櫃海運價格均以前五大航商馬首是瞻，而這些大航商漲價則是因應時勢所趨，歐洲線合約價看漲後，下一步預期會牽動北美線合約價將醞釀一波漲勢。

貨櫃海運歐洲線長約價概況 圖／經濟日報提供

以現貨價的動態來說，11月1日起，新一波調漲歐洲線附加費等相關費用的航商，包括地中海、馬士基、達飛、以星、赫伯羅德等，下一步將如何牽動貨櫃三雄包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等航商的走向與做法，備受矚目。

根據國內貨攬業者指出，長約（合約）價的高低是根據現貨運價走勢來議定，一般而言，合理的長約價對大型貨主與航商而言，互蒙其利。以明年市況為例，紅海問題明年恐仍無解，若能以現貨價的六、七折議定，貨主即能大幅控制其運輸成本，對航商而言營運也有一定的保證。

據了解，去年11月紅海危機爆發前，貨櫃海運遭逢疫情後最嚴峻的市況，因此，今年的長約價被砍到航商的成本線附近，大約是每FEU1,500美元左右，換言之，航商依約接貨僅能保本，賺不了錢。

今年受到紅海危機、美東罷工及歐美補庫存拉貨影響，現貨價一度高漲至6,000美元，即使現階段仍介於3,000-4,000美元區間，仍推動馬士基等大航商四度調高獲利預測。

根據最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為2185.33點，上漲123.18點，周漲幅5.97%。四大主要航線全數走揚，其中以遠東到歐洲線漲幅最高，每TEU運價達2,226美元，漲幅約14.15%，而遠東到美東線每FEU則站回5,000美元，另外，東南亞線漲幅也有10.47%。

業者指出，去年底訂下的歐洲線合約價約每大櫃1,400-1,500美元，接近航商成本價，近期進入明年歐線合約價的議約期，按照近期供需狀況分析，應該有大幅調高的機會。由於去年海運業進入寒冬合約價基期較低，明年調高到2,000-3,000美元的機會不低，增幅挑戰一倍。