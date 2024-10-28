信義房屋凝聚意識 傳承在地文化

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
萬芳高中連三年獲校園類首獎，積木社陳昱全(中)製作信義門市起家店，感念信義集團創辦人周俊吉(左)的付出，文化部長李遠(右)深受感動。信義房屋／提供
萬芳高中連三年獲校園類首獎，積木社陳昱全(中)製作信義門市起家店，感念信義集團創辦人周俊吉(左)的付出，文化部長李遠(右)深受感動。信義房屋／提供

信義（9940）房屋社區一家活動20年來不間斷的傳遞社區文化和力量，不僅重新拉起人與人之間的連結、互動，更是凝聚社區意識、傳承在地文化的關鍵紐帶；這場由下而上的力量推展，今年首次迎來公部門參與，擴大社區共生共榮的能量。

萬芳高中在歷史老師黃小萍帶領下，從拼積木開始做社區營造，帶著學生到社區走讀、認識地方文化，更曾連三年榮獲社區營造中學師生組首獎。典禮當天，也致送親手做的信義起家店給信義企業集團創辦人周俊吉。

萬芳積木社長陳昱全表示，六年前積木社的學長姐拜訪地方商家，來到信義房屋景中店，當時的店長親切的遞上社區一家計畫徵件海報，當時店長的溫暖，讓學生深深有感「他們不僅賣房子，更賣出了對社區的溫暖與關懷，而我也學會如何搭建與社區間的連結與情感。」

陳昱全指出，頒獎典禮前，他花了三個月拚建起信義房屋起家店－「1987年新生店」建築模型，「感謝周爺爺讓我們有機會成為這段旅程美好風景之一。」

今年社區一家計畫最大獎《幸福社區類》首獎得主，由公部門的苗栗縣苑裡鎮公所獲得；苑裡鎮長劉育育笑說，她是10年前返鄉青年，投入地方創生工作，希望讓家鄉變得更好，自此開啟她獨立書店，並兼做課後輔導、苗栗田野小旅行和導覽等工作，同時更把自身的社區營造向信義房屋提案，並拿下當年種子獎。

劉育育想讓家鄉變得更好的初心未變，認為政治應該服務人民，2022年投入苑裡鎮長選舉並獲選民認同當選；不過如何讓社區再造、同時讓民鄰里有感，她不願走老路，開啟了「以在地民眾需求為主」的參與式預算。

劉育育說，大家都覺得政治很爛、不會改變，但苑裡是她的家，至少從她做起就有改變的希望；一次兒童節，觸動了她社區再造的起點，傾聽鎮內13所學校逾2,000名小朋友的心願後，並讓他們投票選出最想做的事情，超過400名、破20%出席率，最後選出具有「團隊合作精神」的打遊戲方案。

她將營隊概念融入，除了社區夥伴、學校老師、家長外，還需要中間種子部隊角色，她找來高中生變身孩子王，串起跨校、跨組的不同團隊進行遊戲對戰，不僅重新拉起鄰里間的連結、互動，過程中更讓小朋友建立公民意識與鄉土認同，而信義房屋的社區一家計畫更扮演推進活動的關鍵角色，讓全案成為公私協力的典範。

信義房屋 社區營造 萬芳

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