「社區一家」計畫20年有成 信義助3,464個社區圓夢

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
2024年社區一家計畫頒獎暨20周年典禮，讓社造團隊齊聚一堂祝賀。信義房屋/提供
2024年社區一家計畫頒獎暨20周年典禮，讓社造團隊齊聚一堂祝賀。信義房屋/提供

信義（9940）房屋2004年發起的「社區一家計畫」，被譽為「寧靜又深遠的社會工程」，26日文化部長李遠更以此為機會、在社區一家20周年活動中宣布，將推動「百大文化基地」計畫，要整合社區營造、再造歷史現場，將各文化館、展演場等據點，形塑成文化聚落，讓社區文化扎根台灣。

信義房屋發起以「凝聚人心、促進鄰里互信」為核心的「社區一家計畫」，這項長達20年「社會工程」讓人心重新凝聚，與社區一家有深厚淵源的文化部部長李遠、教育部青年署陳雪玉署長、農業部參事黃秀美26日親自蒞臨活動，不僅共同見證社區一家20周年的豐厚影響力，李遠更當場宣布，文化部將推動「百大文化基地」計畫。

李遠表示，社區一家展現台灣社會由下而上的力量，這是社區營造如此重要的原因；「百大文化基地」計畫將整合文化部社區營造、再造歷史現場，將把獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點，打造成提供共享、共創，且具文化觀光、經濟效益的文化聚落，期待讓大家藉由親近社區周邊的文化，「天天都是文化日、人人都是文化人」。

社區一家計畫發起人同時也是信義企業集團創辦人周俊吉表示，今年是台灣推動社區營造30年，也是社區一家20周年，意義特殊。20年前為了讓台灣社會重拾「里仁為美」的初心，信義房屋提出「社區一家計畫」，幫助大家實現改變社區的夢想，讓人心重新凝聚。

周俊吉指出，一路走來，社區一家已擴散到全國各地，不僅是單一民間企業投入時間最長、金額最多的社造行動，累計投入金額逾五億元，協助台灣3,464個社區圓夢，全國鄉鎮市區的提案涵蓋率更達100%。

由教授柴松林所率領的社區一家評審團表示，20年來社區一家計畫累計收到逾1.6萬件提案，尤其近兩年提案件數皆逾千件，今年更高達1,106件，可見其社會影響力。

此外，社區一家提案者多元，除了學生類組外，更有許多新住民、外國人加入社造行列。

特別的是，今年最大獎《幸福社區類》的首獎得主是苗栗縣苑裡鎮公所，是社區一家20年來、首見地方自治行政單位獲首獎，更凸顯社區一家鼓勵公私協力的典範。

苑裡鎮長劉育育和團隊期望，透過教育讓兒童能從小熟悉民主的運作模式，建立公民意識與鄉土認同，10年後為苑裡培育一批認識家鄉而留鄉，及願意投身苑裡公共事務的現代公民。

《築夢個人類》首獎得主為宜蘭的陳子揚，以傳承村落文化為核心，藉由當地開安宮重建一甲子的時機，以教育及設計的雙軸線切入，重新燃起居民和當地師生的凝聚力。

《深耕校園類》「國小師生組」首獎得主為桃園市長庚國小，提案結合鄉土教育課程，關注桃園最具特色的埤塘地景保育，不僅讓身邊被忽略的文化重新被下一代認識與珍視，更同時擴大影響力，讓周邊里長、居民共同加入推動。

獲「中學師生組」首獎的高雄市立特殊教育學校，希望透過提案支持學生體驗學習友善飼養與智慧農業，以母雞為標的，結合食農教育，讓社區居民、學校師生有中介的載體，形塑共融、共好的生活體驗。

《大專青年組》首獎由逢甲大學「再寵生活」團隊獲得，鑑於快時尚帶起的環保議題，並結合寵物產業需求、製作寵物衣，讓二手舊衣有新生命，更有經濟價值，適切連結問題與對策。

文化部 社區營造 食農教育

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